Los números que preocupan al Gobierno: más de 6 millones de argentinos deben recibir la segunda dosis de la Sputnik V

La Argentina recibió 7.875.585 sueros del componente 1, pero solo 1.540.160 del dos. Vizzotti dijo que esperan un vuelo para esta semana, aunque no habló de cifras.

“Tenemos la confirmación de un vuelo a Rusia, al menos un vuelo, para poder retirar más dosis y vamos a seguir recibiendo el componente dos, estamos a la espera de ver cuántas dosis de cada una”. La frase de la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti intenta llevar calma a los que ya recibieron una primera aplicación de la Sputnik V a finales de marzo y principios de abril y deben completar por estos días su esquema de vacunación.

La falta de segundas dosis de la vacuna rusa es una de las cuestiones que más preocupa al Gobierno. Desde el inicio de la campaña de vacunación, la Argentina recibió 7.875.585 dosis Sputnik V del componente 1, mientras que solo 1.540.160 del 2, es decir, hay un espectro de 6.335.425 personas que deben completar su esquema de inoculación. Claro está, no todos deben hacerlo con urgencia, ya que existe una ventana de 90 días entre la primera y segunda aplicación.

Tal como adelantó TN.com.ar en diversos artículos, los retrasos en el envió de segundas dosis por parte del Instituto Gamaleya se centran en la dificultad de producción de esta vacuna: es que la fermentación del componente 2 es mucho más complejo que el primero.

En este sentido, y para llevar calma a la población, este martes Vizzotti reiteró que “las vacunas aplicadas no pierden su efecto”. Y agregó: “Sí, a medida que pasa el tiempo, bajan los anticuerpos, pero nunca se pensó en no dar una sola dosis. Se van a completar esquemas”.

En los últimos días, hubo algunos casos de convocados para recibir la segunda dosis de la Sputnik V, pero al momento de arribar al vacunatorio no había componentes disponibles.

Por estas horas el Gobierno nacional espera que Rusia confirme la disponibilidad de un nuevo lote de vacunas. Hasta el momento ese país le envió a la Argentina 9.415.745 sueros rusos, es decir, un tercio del total comprometido. El Ministerio de Salud de la Nación acordó un contrato por 20 millones de dosis, a las que luego se le sumaron 10.000.000.

Buena parte de estas dosis serán entregadas por el laboratorio Richmond, propiedad de Marcelo Figueiras. Esta firma llegó a un acuerdo con el Instituto Gamaleya para envasar las dosis de Sputnik V. En una primera etapa, la empresa nacional envasará componentes 1 -como los casi 450 mil frascos que ya se enviaron a Rusia para su control de calidad- aunque también se realizará ese mismo procedimiento con las dosis dos, pero hasta el momento la Federación Rusa no envió los principios activos.

El envasado, además de ser monitoreado por Rusia, es controlado por la reguladora local ANMAT. Una vez que esto se realice se liberará el primero de los lotes envasados en la Argentina que se utilizarán para vacunar a más ciudadanos.

Esta mañana Vizzotti ratificó que “se completarán todos los esquemas de vacunación” contra el coronavirus, con las dos dosis correspondientes, y remarcó que “se ha superado lo previsto” y se está vacunando “a 7.600.000 personas por mes”. Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, ya se aplicaron 18.380.675 dosis, de las que 14.660.693 recibieron solo una dosis, mientras que 3.719.982 ya completaron su esquema de vacunación. Sin embargo, ante la aparición de nuevas variantes más peligrosas como la Delta de la India, el Gobierno no descarta aplicar un tercer suero de refuerzo.