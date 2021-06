Club de París: Argentina hará un pago parcial y evitará el default

El Gobierno llegó a un “entendimiento” y abonará USD 430 millones para evitar el default en julio.

El Gobierno alcanzó un “entendimiento” con el Club de París y acordó extender los plazos de pago hasta el 31 de marzo de 2022, por lo que evitó caer en default a fines de julio.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció este martes que la Argentina pagará USD 430 millones en cuotas hasta esa fecha, muy por debajo de los USD 2.400 millones que habría tenido que desembolsar.

“En el período de 8 meses, en lugar de hacerse frente a los aproximadamente USD 2.400 millones programados, se hará un conjunto de pagos que sumarán alrededor de US$ 430 millones. Implica un alivio financiero para la Argentina de 2.000 millones de dólares”, destacó el Ministro.

Guzmán explicó que esos USD 430 millones “no serán un anticipo de pagos, pero sí proporcionales a cuenta del capital”.

El primer desembolso se haría el 31 de julio próximo y el resto el próximo año, siempre a cuenta de capital, sostuvo.

El Ministro reconoció que pagar la totalidad de la deuda con el Club de París “hubiese sido un golpe a las reservas internacionales y generado más inestabilidad cambiaria y macroeconómica en general”.

“Una situación de default también hubiese generado efectos desestabilizantes y de incertidumbre e imprevisibilidad, que en este contexto harían particular daño”, agregó en conferencia de prensa.

Finalmente, Guzmán dijo que “a su vez se continuarán haciendo esfuerzos para llegar a un acuerdo con el FMI, por el stock de deuda de US$ 45.000 millones que tomó el gobierno de Cambiemos, y no fue para aumentar la capacidad productiva”.