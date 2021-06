La vida fuera del país de una joven saenzpeñense

Resolvió viajar a Dinamarca para estudiar en la Universidad de Copenhague, hace cuatro años. Con muchas ganas de emprender, la joven chaqueña que tiene su familia en Presidencia Roque Sáenz Peña resolvió cambiar de aires y se quedó a vivir allí.

Es Jesica Optaczuk, tiene 29 años, es gerente en una consultora financiera, EY (Ernst & Young). En un alto en sus tareas, habló con NORTE y contó aspectos de su vida y de cómo es la famosa ciudad la cual está calificada a nivel internacional como la que ofrece servicios de calidad, seguridad, zonas verdes, empleo, salarios altos, variada oferta cultural, facilidades para las familias. En 2019 Copenhague fue declarada la ciudad más feliz del mundo.

VIVE HACE CUATRO AÑOS EN DINAMARCA

“Estoy viviendo en Copenhague hace 4 años. Me encuentro trabajando como gerente en una consultora financiera que asesora clientes internacionales con sus inversiones. Me siento muy bien y contenta de estar acá”, dice la joven.

Se mudó a Dinamarca para finalizar sus estudios en la universidad de Copenhague, “y despues decidí quedarme trabajando”.

“Mis primeros tiempos fueron de puro aprendizaje y descubrimiento, conocer y entender la cultura, el idioma, el estilo de vida y como podría yo adaptarme a ese entorno que para mí era tan diferente”, cuenta.

Dice que al principio “fue todo nuevo, pero con el tiempo me fui acostumbrando y adoptando sus costumbres”. Asegura que no le resulto difícil “porque era lo que yo había elegido este cambio, pero hay días en los que sí se extraña o se siente más la distancia”.

SIEMPRE EN CONTACTO CON LA FAMILIA

Yesica agradece las facilidades que da hoy la tecnología que le permiten estar en contacto permanente con su familia en el Chaco. “Estoy en contacto con mi familia y amigos todo el tiempo y también leo y escucho noticias de Argentina y de Chaco, por lo que recibo bastante información sobre la situación actual, política, de lo que pasa con la pandemia, y también con la economía, que por lo visto, no están bien las cosas en mi querido país Argentina”.

“LA PANDEMIA FUE UN SHOCK”

La joven cuenta que la pandemia del coronavirus “fue un shock, y recuerdo la incertidumbre y el miedo que me causó cuando el virus se expandió en el resto del mundo”. Dice que pensó en todo momento en las consecuencias del virus, “de querer estar cerca de mi familia acompañándonos, miedo de perder el trabajo y todo tipo de situaciones que se me venían a la cabeza”.

“Lo que más me llamo la atención fue la rapidez en la que se viajó por todo el mundo y que por más diferencia que haya entre países, culturas y clases sociales y a pesar de la tecnología y recursos con los que contamos hoy en día, todos tuvimos que parar y cambiar nuestra vida completamente para buscar alternativas y poder salir adelante, me llamó la atención, me conmovió ver que el mundo se paralizó”, comenta.

LA ARGENTINA, SU VISION

Yesica cuenta que está informada de lo que ocurre en la Argentina, sobre todo en lo que respecta a la situación social y económica y sobre las trabas que tiene el aparato productivo primario.

“Creo que Argentina es un país con infinidad de recursos y con mucho potencial, pero al mismo tiempo y eso no deja de sorprenderme, hay demasiadas limitaciones o restricciones por parte de los gobernantes y de la sociedad que hacen difícil el crecimiento de las personas, empresas y por lo tanto del país, no entiendo por qué tantas trabas al crecimiento, si el país lo necesita”, termina diciendo.

