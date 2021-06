Fontana: Capitanich y Trotta inauguraron un centro tecnológico educativo y entregaron más notebooks

“EducLab Juana Manso” será un espacio destinado a estimular habilidades y vocaciones en estudiantes de la primaria y de la secundaria, con proyectos basados en robótica, programación, videojuegos, arte, diseño y biotecnología.

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, recibieron este miércoles al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y junto a la ministra chaqueña, Daniela Torrente, inauguraron el laboratorio de innovación y educación “Educlab, Juana Manso” ubicado en la ex fábrica de tanino de Fontana, que demandó una inversión superior a los $18.500.000.

Se trata de una iniciativa educativa no formal que se propone crear entornos de aprendizaje y herramientas para estimular habilidades y vocaciones en niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años de escuelas chaqueñas, a través de proyectos basados en robótica, programación, videojuegos, arte, diseño y biotecnología. Este centro impulsado entre el Gobierno nacional y el provincial contará con laboratorios de fabricación digital, ciencias, multimedia y sonido, entre otros.

“Tenemos el desafío de generar más laboratorios de esta naturaleza, porque es una contribución clave para el desarrollo del sistema educativo, al que pretendemos transformarlo con más inclusión, gratuidad, equidad y calidad”, apuntaló Capitanich, y aseguró que el Gobierno “está trabajando para generar las condiciones para consolidar la jornada extendida digital, porque la bimodalidad llegó para quedarse”.

Es por eso que también entregaron una tanda de 47 notebooks para 9 escuelas de Resistencia, Barranqueras, Castelli, San Martín, Las Breñas, Villa Ángela, Margarita Belén, Hermoso Campo y La Plaza. “Tenemos que recuperar a los estudiantes de los hogares más pobres que perdimos en el sistema educativo porque no tuvieron acceso a tecnología y conectividad, y para eso aún no alcanza con la infraestructura disponible, necesitamos más inversión”, sostuvo.

La unidad debe ser superior al conflicto

“No cabe la menor duda que la pandemia ha sido una tragedia. Cuando los padres reclaman presencialidad lo reconocemos, todos queremos. Pero es difícil hacerlo en un escenario donde se pierden vidas por covid”, consideró el gobernador, y señaló que “las posiciones irracionales que pretenden generar de cada hecho una grieta, en realidad no acompañan al entendimiento de que la unidad debe ser superior al conflicto”.

“No se puede construir una política educativa sin recursos y con un conflicto permanente. Necesitamos morigerar los conflictos mediante el diálogo, a través de la cultura del encuentro, generando consensos”, sostuvo.

Polo tecnológico para achicar la brecha digital

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, manifestó su satisfacción al poder inaugurar EducLab, “en un momento tan complejo” pero también “de mucha esperanza”, con más de 20 millones de vacunas recibidas en lo que va de la pandemia. “Educlab tiene que ser una extensión de nuestras escuelas que permita igualar en oportunidades y achicar la brecha digital”, dijo.

En esa línea recordó que durante la gestión de Mauricio Macri se interrumpió el Programa Conectar Igualdad, que había distribuido más de 5 millones de netbooks. En contraposición destacó que el actual Gobierno nacional le está dando continuidad al programa federal “Juana Manso” y que este año se distribuirán más de 600 mil notebooks a estudiantes secundarios que hayan tenido baja o nula continuidad pedagógica en el 2020.

“Estamos muy felices de poder dar apertura a este centro tecnológico”, manifestó por su parte la ministra Torrente, destacando que el programa Educlab Juana Manso “es la continuidad de todo lo que se viene haciendo en la provincia”, con la implementación de la jornada extendida de base digital. Agradeció “la oportunidad que tiene el Chaco, que tiene muchas asimetrías como otras provincias del país, de poder contar con este centro donde nuestra población educativa tendrá acceso a todo tipo de tecnologías”.

En tanto que la intendenta de Fontana, Patricia Rodas, aseguró que “esto marcará un antes y un después en el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes”, y que también “brindará nuevas herramientas educativas para docentes de toda la provincia, acercando un importante equipamiento y laboratorio de innovación que potenciará la educación”.

Y en esa misma línea el gobernador ratificó que el centro forma parte de las políticas orientadas a perfeccionar la economía del conocimiento. “Fontana será el epicentro de un polo tecnológico con empresas que producirán software para el mercado nacional e internacional, y un plan de generación de empleos de calidad, que ya se viene haciendo”, remarcó.

Estuvieron presentes además la gerenta general de Educ.ar, Laura Marés; el senador nacional, Antonio Rodas; el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; la subsecretaria de Coordinación Presupuestaria y Financiera del Ministerio de Educación, Johana Salomón; el subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología, Juan Martín Fernández; la subsecretaria de Educación, Rosana Cisneros, el subsecretario de Infraestructura Escolar, Rodrigo Morilla; la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Elizabeth Guadalupe Mendoza; el director de Ciencia y Tecnología, Sergio Lapertosa; y la directora de la Regional 10 C, Griselda Quiles, entre otros.