Diego Maradona será protagonista de la serie del Napoli

El club italiano prepara diez episodios que tendrá más de cien entrevistas sobre el paso del astro por la institución.

A 34 años del primer Scudetto del Napoli, el club italiano prepara una serie que tendrá a Diego Maradona como protagonista. La trama, que contará con diez capítulos y más de cien entrevistas, mostrará el paso del astro por la institución, puntualmente durante los dos campeonatos que logró.

Haciendo referencia a la participación del Diez, el presidente Aurelio De Laurentis reveló: “Las entrevistas serán a quienes jugaron con él en Napoli y contará con imágenes inéditas de los partidos”. Asimismo, elogió al ex director técnico de la Selección Argentina: “La suerte quiso que lo hayamos disfrutado los napolitanos, que no comprendían que en un fútbol enfermo y viciado por las instituciones no siempre se puede ganar el scudetto”.