UNCAus apuesta a la virtualidad para diferentes sectores sociales de Chaco y Corrientes

Las vinculaciones tecnológicas y la virtualidad, permiten llegar a diversos lugares en distintos momentos brindando la posibilidad a diferentes sectores sociales de poder capacitarse. La educación a distancia es una metodología implementada hace tiempo por la Universidad Nacional del Chaco Austral, algo que se ha consolidado con la pandemia y que le ha permitido poder seguir trabajando en lo que respecta a la educación superior, continuando con cada una de las ofertas académicas e incorporando nuevos cursos y talleres que le permiten avanzar en materia educativa ante la “nueva normalidad”.

Afrontando este desafío, UNCAus apostó fuertemente a la virtualidad no sólo para el ámbito universitario, sino que posibilitó abrir las puertas a diversos sectores sociales para que puedan capacitarse.

CAPACITACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS: UNCAUS CAPACITARÁ A FUNCIONARIOS DE CHACO Y CORRIENTES

La Universidad Nacional del Chaco Austral lanzó la diplomatura en políticas públicas para el desarrollo subnacional, llevada adelante por la Escuela de Gobierno y Negocios Chaco Austral, que pertenece a esta Casa de Altos Estudios, mediante un convenio firmado con el Ministerio de Gobierno de la provincia del Chaco y la Secretaría de Municipios.

La diplomatura capacitará a funcionarios provinciales y municipales de distintas localidades y de diferentes colores políticos como así también a dirigentes sociales. Esta pluralidad es la que permite tener una mirada amplia y federal, la hace más democrática y le permite a la universidad poder trabajar de manera transversal, con debates más enriquecedores.

El plantel docente está compuesto por profesionales de diferentes lugares del país con gran experiencia y formación académica, lo que permitirá llevar adelante una capacitación rica en su contenido, adaptable a las necesidades que cada uno vive día a día en su gestión.

Esta diplomatura se realizará en la vecina provincia de Corrientes, también dirigida a funcionarios que se desempeñan allí, mediante gestión con el vicegobernador correntino Gustavo Canteros.

“Es importante para nosotros como Universidad tener una mirada regional, ir conociendo las geonecesidades no sólo del Chaco sino de toda la región del Norte Grande, para poder tener propuestas educativas y trayectos formativos” manifestó Germán Oestmann, rector de UNCAus, quien además detalló que muchos de estos trabajos pueden ser abordados con otras facultades y esto permitirá desempeñar “un curso de capacitación que brinde la posibilidad de adquirir conocimientos que puedan ser aplicados en la práctica”.

La capacitación tiene una duración de 6 meses y se llevará adelante en forma virtual, teniendo en cuenta que en la actualidad todo lo que es grado y posgrado es a distancia en su totalidad, continuando con esa metodología por el momento.

FORMACIÓN EN OFICIOS MODALIDAD A DISTANCIA

Fortaleciendo el trabajo mancomunado entre la UNCAus y el Sindicato de Amas de Casa de la provincia del Chaco, el rector de la Universidad, abogado Germán Oestmann y la presidente del gremio Liliana Godoy, oficializaron los “cursos de formación en oficios, modalidad a distancia”.

Si bien el sindicato trabaja hace varios años en la capacitación en oficios como cuidadores domiciliarios, promotores de salud y asistentes gerontológicos, el objetivo de estos cursos es que puedan tener nuevos conocimientos que les brinden herramientas empíricas para mejorar y saber cómo resolver diversas cuestiones; además, les dará tranquilidad, celeridad y un mayor profesionalismo; también mejorará la calidad de vida de quienes reciben estos servicios y es una oportunidad de trabajo para aquellas personas que están buscando una nueva salida laboral.

En virtud del convenio que hay entre ambas instituciones, en su visita a la sede del sindicato, el rector de la Casa de Altos Estudios y los integrantes del gremio, trabajaron para ver la posibilidad de potenciar las otras actividades que allí se realizan como marroquinería, gastronomía, artesanías, etc.

“Hoy se habla de comercio electrónico, entonces buscamos cómo vincular el área de sistemas de nuestra Universidad para que ayude a tener una plataforma y así poder potenciar sus ventas; con la carrera de Contador Público podremos guiarlos en lo que tiene que ver con el monotributo social; queremos ayudarlos a entrar a una formalidad que les brinde la posibilidad de adquirir otros beneficios” detalló el rector Oestmann.

El tener que adaptarnos a la virtualidad ha permitido que quienes no se relacionaban con ella tengan que hacerlo y las amas de casa no están exentas a esto; por eso, aquellas mujeres interesadas en capacitarse de manera virtual encontrarán la información necesaria con cronogramas, aranceles y planes de estudio en la página web https//cursos.uncaus.edu.ar/.

El acceso a las nuevas tecnologías no sólo permite capacitarnos en cualquier momento y lugar, sino que nos brinda además la posibilidad de manejar nuestros tiempos con ventajas que abren las puertas a la inclusión.