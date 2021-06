El Municipio presentó el plan de regularización para obras no declaradas

Este miércoles, en conferencia de prensa en el Centro Cultural Municipal, el Secretario de Obras Públicas, Claudio Gil junto al subsecretario Milton Acuña y el subsecretario de Catastro, Daniel Hanacek, presentaron la ordenanza de regularización de superficies no declaradas que prevé beneficios para quienes se acerquen a regularizar su situación.

El plan ofrece la eximición de la multa correspondiente por no presentación en tiempo y forma, se exime el pago de intereses retroactivos, actualizaciones y multas del juzgado de faltas, para quienes se acerquen a registrar las obras, una vez que fueron notificados.

En la oportunidad, Daniel Hanacek expresó que la ciudad tiene alrededor de 40000 parcelas, de las cuales casi 29000 tienen algún tipo de construcción, por lo que ahora se está aplicando ese relevamiento a Catastro. El relevamiento da alrededor de 4 millones de m2 en total construidos en la localidad, de los cuales 2.200.000 m2 están declarados; en conclusión, hay al menos 1.800.000 sin declarar.

Con respecto al Programa, actualmente se notificaron a contribuyentes a presentarse en las respectivas oficinas, el objetivo es que se pongan al día con las construcciones no declaradas ofreciéndole una serie de facilidades y beneficios a fin de evitar multas.

La ordenanza contempla un plazo de 180 días, por lo que una vez que se notifica a la persona dónde presentarse comienzan a correr los días. El trámite, puede hacerse para todo tipo de obra no declarada que se encuentra registrada y relevada.

Cabe señalar que para normalizar la situación, es necesario presentarse en la Subsecretaría de Catastro, en calle 1 entre 16 y 18 o la Secretaría de Obras Públicas, en calle 19 y 28 donde se firmará un convenio entre contribuyente y municipio, para tener beneficios y quita de impuestos, al entregar la documentación. Además, hay planes de pago que se pueden hacer en Economía Municipal de calle 3 y 16 del centro.