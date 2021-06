Viajemos hacia el futuro: Participa del concurso “Policía del Futuro”

Con una bicicleta como fabuloso premio y otras sorpresas, invitamos a niños y niñas de entre 6 y 12 años a que participen del concurso. Esperamos sus dibujos de cómo imaginan que será su Policía en unos años.

Seguimos festejando en el mes de nuestro cumpleaños 68 y ahora hacemos participe a los más chicos de nuestra comunidad, para ello diseñamos un concurso muy especial en el cual deberán ilustrar ¿Cómo imaginan que será su PolicIa en el futuro? ¿Qué diseños tendrían los uniformes? ¿Cómo serían los patrulleros? ¿Te animás a convertirte en un/a diseñador/a del futuro? ¡Esperamos con mucho entusiasmo tu obra de arte para ganartete una súper bicicleta, dale no te lo podés perder!!!

Bases del concurso

¡Participar es muy fácil!

-Realizar 1 (un) dibujo por participante en el que se vea cómo piensan que será la Policia del futuro, luego subir la foto a TU Facebook o Instagram (o de alguno de tus padres) y colocá el hashtag #PoliciaDelFuturoChaco (importante es tener en cuenta las mayúsculas y que solo se participará con el hashtag). Y además de incluir el lema “La Policia del futuro Chaco”.

-La edad de los participantes debe ser entre 6 y 12 años.

Contará con una primera instancia de selección, de la cual se obtendrán 10 dibujos (5 en Facebook y 5 en Instagram), que resultarán de los dibujos con más interacciones en su publicación (Me gusta, Me encanta, etc).

A su vez, estas diez creaciones con más interacciones se someterán nuevamente a voto popular con los seguidores de nuestras Redes: Facebook @policiadelchaco o Instagram @policiadelchacoargentina. Para esto se subirán los dibujos a nuestra página, y nuestros seguidores elegirán al ganador.

¡Muy Importante!

A partir de haber obtenido los diez dibujos más votados (5 en Facebook y 5 en Instagram) se enviará a los tutores un modelo de autorización, el cual será obligatorio reenviar para continuar con el concurso.

• Premios –

1°) Una bicicleta

2°) Premio Sorpresa!

Elección de los Ganadores:

• El concurso constará de dos fases:

Primera Fase: del 4 junio al 12 de Junio. Fase de Participación. A través del hashtag #PoliciaDelFuturoChaco

Segunda Fase: Del 13 al 16 de Junio. Votación.

El que tenga más Me Gusta se seleccionará dentro de los diez mejores dibujos realizados.

El jurado, quien será el público en general y nos siguen en las redes sociales, determinará el ganador.-