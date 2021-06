Cafiero: “Cuando esta pesadilla termine, cada uno tendrá que hacerse cargo y se sabrá quienes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros”

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó esta tarde que “llevamos en el gobierno 18 meses y 15 fueron en pandemia. Podríamos hablar de cómo es gobernar en pandemia o de cómo recibimos el Estado en 2019, después de ese ciclo de deuda, fuga y mentira. Pero no lo hacemos porque el peronismo es otra cosa, tenemos una tradición política de mucho coraje, de entender que la sociedad en su conjunto no está para que le pongan excusas, sino para que le resuelvan los problemas cotidianos y los más profundos también”, enfatizó.

“Cuando esta pesadilla termine, cada uno tendrá que hacerse cargo, y se sabrá quienes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros” sentenció Cafiero. Y acotó: “Se sabrá quien escuchó más al marketing político y a los golpes de efecto, que a los que diariamente están en la trinchera salvando la vida de argentinos y argentinas”.

Cafiero, al brindar su discurso ante los legisladores y legisladoras de la Cámara Alta, en el marco de la sesión informativa especial convocada por el Senado de la Nación, según lo estipula el artículo 101 de la Constitución Nacional, manifestó, en ese sentido, que “mientras el Presidente lleva adelante la compra de vacunas, la aplicación de políticas públicas para aliviar el impacto de la pandemia y mientras se la juega por salvar la vida de los argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Entonces, tenemos que poner las cartas encima de la mesa”.

“Primero se sembraron dudas sobre la vacuna, que no estaba aprobada, que era envenenamiento, que era un envenenamiento masivo lo que se iba a buscar. Después decían que la vacuna no llegaba, que no llegaba a tiempo. Después que la vacunación no se iba a completar porque faltaban los segundos componentes para poder avanzar en cerrar esos ciclos de vacunación. Y ahora hay una obsesión, durante toda la semana, pero también hoy nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuenta, visitadores médicos, que dirigentes políticos. No es el camino”

El jefe de Gabinete envió por escrito las respuestas a 1.160 preguntas elaboradas por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, donde detalló la marcha del Gobierno Nacional y las principales iniciativas del Poder Ejecutivo para paliar los efectos de la segunda ola de COVID-19. El informe presentado es el más extenso realizado ante el Senado en la historia de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En el documento, de más de 1.000 páginas, se destaca el nuevo paquete de medidas con una inversión adicional de $480.000 millones (1,3% del PIB), por encima de la prevista en el Presupuesto 2021.

Los ingresos necesarios para financiar estas políticas surgen del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas —que ya supera los $230.000 millones— y de la mayor recaudación producto de la recuperación del nivel de actividad.

Entre las medidas de asistencia social y productiva, se subraya la extensión y ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) a los sectores críticos y al sector salud, incorporando también a las y los monotributistas y autónomos del sector gastronómico. En abril, esta asistencia alcanzó a más de 13.000 empresas y 330.000 trabajadores y trabajadoras, con una inversión de más de $5.000 millones.

Por otro lado, en mayo se incrementó el monto del salario complementario para los sectores críticos y de salud (de $18.000 a $22.000 por trabajador/a) y se eximió del pago de contribuciones patronales a empresas de sectores críticos. También se amplió la definición de estos sectores para incorporar al comercio que fue afectado por las últimas restricciones de movilidad. A esto se suma la eximición del pago de Ganancias para quienes perciban hasta $150.000 de ingreso o reciban hasta 8 jubilaciones mínimas, medida que alcanza a 1.267.000 personas.

En simultáneo, se profundizaron y fortalecieron programas sociales ya existentes. En ese sentido, se extendió el alcance de Potenciar Trabajo y Progresar. En el último mes, se amplió un 60% el universo de la Tarjeta Alimentar, que pasó de 1,6 millones de niños y niñas, a cerca de 4,2 millones. Además, se otorgó un bono extraordinario a jubilados en abril y mayo y se extendió el Plan 1.000 días.

En esta línea, se diseñaron medidas focalizadas en aquellas zonas con mayor riesgo epidemiológico, entre ellas, el bono a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo/a y monotributistas de las categorías A y B que perciben asignaciones familiares, destinado a la población del AMBA.

El informe también da cuenta de la continuidad en el fortalecimiento del Sistema de Salud, para el que se estima una inversión de $144.000 millones que incluye la compra de vacunas por $72.000 millones, el bono por 3 meses de $6.550 para 700.000 trabajadores y trabajadoras de la salud y $36.000 millones de reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del sector, entre otras partidas.

Otras políticas implementadas para contener los efectos de la pandemia tienen que ver con el refuerzo de las partidas presupuestarias para asistir a los sectores de Cultura y Turismo en más de $4.700 millones.