Capitanich y gobernadores analizaron junto al ministro guerrera, corregir asimetrías en el transporte público del país

Durante el encuentro, los mandatarios de todas las provincias del país junto al titular de la cartera de transporte plantearon un esquema que aborde asimetrías presupuestarias, calidad de servicio y la necesidad de establecer una Ley de Emergencia que ayude a resolver estos problemas.

El gobernador Jorge Capitanich participó de una teleconferencia con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera y gobernadores de todo el país para abordar y analizar una distribución más equitativa de los recursos destinados al transporte públicos de pasajeros en todo el país.

Se analizaron corregir asimetrías históricas en materia de subsidios, la situación del sector en general; y se propuso establecer una Ley de Emergencia de Transporte Público para resolver los problemas inmediatos a corto plazo.

Asimetría presupuestaria

“Tenemos un serio problema de asimetría, que es notoria y evidente” remarcó Capitanich explicando que el 90% de la masa de recursos, que constituyen un total de 175.000 millones de pesos para 37.000 unidades de pasajeros queda concentrado en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) mientras que para el interior del país se lleva el 10% de estos recursos.

“Mientras un porteño paga $18, en el Chaco nosotros pagamos entre $31 y $37. Si no ponemos un sendero, nunca corregiremos las asimetrías que tenemos en el pasaje entre un porteño y un provinciano” sentenció.

En el Chaco, el Estado provincial aporta entre 1.200 y 1.300 millones de pesos anuales para que el precio del pasaje no trepe a $61, y pague entre $31 y $37. El requerimiento que se planteó al ministro de Transporte “forma parte de la sensible y primordial agenda que se trabaja con los gobernadores del Norte Grande Argentino (NGA) que apunta a corregir asimetrías tarifarias, porque tanto la tarifa del transporte como de la energía eléctrica afecta y duele al bolsillo, y la situación del empleo que es indispensable para cada uno de los hogares” expresó.

Ley de Emergencia de Transporte Público

En la teleconferencia, Capitanich propuso una Ley de emergencia del Transporte Público, para resolver los problemas inmediatos que son de tiempo y de recursos. “El gobierno tiene que corregir estas asimetrías vía presupuestarias en el corto plazo, pero mientras tanto, debe promover una discusión de la Ley de Emergencia del Transporte Público de pasajeros de media y larga distancia en toda la Argentina, para establecer un marco regulatorio que implique resolver varios problemas como plata, pasajeros transportados, unidades y trabajadores” dijo.

Por último, Capitanich afirmó que se presentarán estas propuestas al titular de la cartera de transporte quien analizará y decidirá “cómo resuelve la coyuntura y nosotros cómo resolveremos el sendero”, culminó.