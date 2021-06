Brasil puso en duda la organización de la Copa América

El gobierno de Jair Bolsonaro puso una serie de requisitos para realizar la competencia.

El gobierno de Jair Bolsonaro afirmó este lunes que todavía no está confirmada la realización de la Copa América en Brasil, horas después de que la Conmebol lo anunciara como sede en sustitución de Argentina.

“Todavía no hay nada cerrado, quiero dejar esto de forma bien clara. Estamos en medio del proceso. Pero no vamos a eludir la demanda, en caso de que sea posible de atender”, declaró el ministro de la Presidencia, Luiz Eduardo Ramos, en Brasilia.

Ramos explicó que el gobierno brasileño puso varias condiciones a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para la realización del torneo, como que no haya público y que todas los miembros de las delegaciones sean vacunados.

“Ese evento, en caso de que se realice, no tendrá público. Por ahora son 10 equipos, en dos grupos, habrá 65 personas por delegación, todos vacunados. Las sedes serán responsabilidad de la CBF. De acuerdo con la elección de las sedes, ellos consultarán con los estados”, declaró el ministro.

“Mañana (martes) tendremos una posición final”, sentenció el ministro.

La Conmebol le sacó la sede el domingo a Argentina, que atraviesa la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

Y este lunes por la mañana anunció que sería Brasil y le agradeció al presidente Jair Bolsonaro por abrir las puertas al torneo, que se disputa del 13 de junio al 10 de julio.

El anuncio desató una oleada de criticas en el país, el segundo del mundo con más muertos por coronavirus (462.000) y que teme la llegada de una tercera ola en las próximas semanas.