La Policía del Chaco despliega un nuevo operativo de seguridad preventiva conforme a las nuevas mediadas sanitarias

Más de 200 efectivos policiales desplegarán recorridas y emplazamientos de control en el micro y macrocentro. Se busca fortalecer la seguridad, pero también regular la circulación de personas.

A raíz de las nuevas medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Provincial, la Policía del Chaco diagramó un operativo de seguridad preventiva, con el accionar policial se busca regular la circulación de personas en la vía pública y reducir las posibilidades de contagios por Covid -19. Sin descuidar la misión específica de la policía, la de cuidar a cada ciudadano, ciudadana y prestar seguridad.

A partir de este sábado, los empleados policiales afectados al operativo, realizarán emplazamientos de control vehicular y de personas en puestos fijos apostados en las principales avenidas del micro y macro centro.

Otras patrullas realizaran recorridas, y emplazamientos esporádicos cada 15 minutos en avenidas y calles de la ciudad.

El servicio de policía caminante, se desplegará en la zona comercial y alrededores de modo que cada 400 metros, habrá un uniformado dispuesto a ayudar al ciudadano o ciudadana.

La división Canes custodiará y regulará la circulación en las plazas y espacios públicos de la capital. Policía Montada lo hará en el Parque de la Democracia, Parque Tiro Federal y el Aeropuerto internacional. Esta modalidad se replicará en las localidades del interior provincial.

En caso de no contar con pasaporte Covid, o no justifique su permanencia en la vía pública, se labrará acta de infracción, y secuestros de rodados.

Se ruega a la comunidad su colaboración, no deben circular fuera de horarios permitidos, y en caso de hacerlo, contar con permisos de circulación y con barbijo colocado. Las actividades al aire libre, y deportivas en grupo no están permitidas.