Hacían ruido con el escape de una moto y vecino los corrió a tiros

El hecho se registró en la localidad de Puerto Piray, provincia de Misiones. Dos de los jóvenes implicados debieron ser trasladados al Hospital Samic de Eldorado, donde se recuperan.

En las últimas horas, un hombre hirió a tiros a dos jóvenes que hacían ruidos molestos con el caño de escape de una motocicleta. Según indicaron testigos, el agresor habría salido de su domicilio con un arma de fuego a disparar a los adolescentes, cansado de que cada fin de semana los mismos se la pasaran provocando un revuelo impresionante en el barrio.

De acuerdo a la Policía de Misiones, las personas agredidas fueron identificadas como Marcelo Andrés S. de 21 años y Carlos Agustín B de 24, quienes se encontraban al momento del ataque en la esquina de la feria franca, ubicada en la Calle Santa Ana esquina Avenida Marco Paz, del Barrio Unión.

En declaración testimonial, una joven, identificada como Ludmila brindó su versión de los hechos. La misma dijo que en durante la madrugada se encontraba en compañía de los dos jóvenes y que, al salir del Pool “Frigio”, comenzaron a dar vueltas hasta que, en un momento dado, se detuvieron sobre la calle en cuestión, debido a que la motocicleta de uno de los jóvenes no funcionaba correctamente. En ese instante vio a un hombre parado sobre la vereda apuntando con un rifle en dirección hacia ellos y les disparó.

“Cuando nos íbamos, mi novio (uno de los jóvenes atacados) me dice que sintió una electricidad, pensando que le había pateado la moto. Le comenzó a faltar el aire y cuando nos dimos cuenta tenía sangre en la espalda. Me comunico con Andrés (el otro joven herido) para saber si estaba bien y él me responde que tenía una herida en la cabeza y que estaba sangrando mucho”.

Después de esto, ambos jóvenes fueron por sus propios medios de urgencia al Hospital Samic de Eldorado. El médico de turno diagnosticó:

Marcelo Andrés S., lesión compatible con orificio de entrada de proyectil de arma de fuego sin orificio de salida en la región frontal parietal, la cual quedó alojado en subcetaneo sin riego de vida, lúcido ubicado en tiempo y espacio y Carlos Agustín B presenta lesión compatible con orificio de entrada de proyectil de arma de fuego a nivel de la espalda, sin orificio de salida. El proyectil se encuentra alojado detrás de la vértebra T10.

Al poco tiempo del incidente, los vecinos virilizaron imágenes de los jóvenes, heridos y ensangrentados; lejos de lamentar el hecho, apuntaron a la falta de controles y el incesante ruido provocado por estos motociclistas y otros que suelen unirse a la diversión.