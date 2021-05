Por qué Facundo Campazzo es el novato estrella de los Playoffs de la NBA

El actual base titular de los Denver Nuggets es el único novato que está teniendo un impacto fuerte en estos Playoffs.

Facundo Campazzo tuvo una gran actuación en el partido de este jueves ante Portland Trail Blazers. Con sus 11 puntos, 8 asistencias y 8 rebotes no solo contribuyó a que Denver Nuggets recupere la ventaja de localía y se ponga 2-1 en la serie, sino que merodeó el triple-doble, algo que, hasta el momento, ningún argentino consiguió en un partido de Playoffs de NBA.

El rol del argentino en el equipo creció a partir de la mejora en sus actuaciones y la lesión del estelar Jamal Murray. Esta tendencia se hace más notoria en este inicio de los Playoffs: en los primeros tres juegos Campazzo promedia 10.3 puntos, 6.3 asistencias, 4.7 rebotes, 2.3 robos, 1.0 tapas y 2.0 triples en 31.3 minutos de acción por noche. En todos estos rubros, el argentino es el líder entre los novatos en estos Playoffs. Además, está liderando a su equipo también en los rubros de asistencias, robos y tapas.

Si bien es cierto que otros novatos muy destacados como Lamelo Ball y Anthony Edwards no están disputando los Playoffs porque sus equipos no llegaron a esta instancia, esto no quita el enorme impacto que el base cordobés de 1,78 metros está teniendo en la mejor liga del mundo.

La serie entre Denver y Portland continúa con juegos el sábado desde las 17 (hora argentina) y el martes (horario a definir).