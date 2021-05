Dictan dos años y medio de prisión en suspenso para Chocobar

El tribunal dictó, además, cinco años de inhabilitación para el policía acusado de matar a balazos a un delincuente que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en 2017.

El tribunal dictó este viernes una condena de dos años y medio de prisión y cinco años de prisión para el policía bonaerense Luis Chocobar por el homicidio de un delincuente en La Boca, Ciudad de Buenos Aires, en 2017.

Tras escuchar el veredicto y la condena del Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, Chocobar aseguró que está “muy agradecido a la sociedad en general” por el apoyo que recibió desde que ocurrió el hecho

Acompañado por su abogado defensor, Fernando Soto, Chocobar expresó que “fue mucha la gente que brindó su apoyo” durante los años previos al juicio oral por el asesinato de Pablo Kukoc, el delincuente que había apuñalado a un turista para robarle y a quien el oficial de la Bonaerense le disparó por la espalda para detenerlo.

Chocobar, de 34 años, se encontraba de franco en La Boca al momento del episodio. Este viernes fue condenado por el “homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber”.

Los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete también dispusieron 5 años de inhabilitación para ejercer sus funciones tras considerarlo autor del “homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento de un deber” en perjuicio de Juan Pablo Kukoc, de 18 años.

“Quería decirles que yo cumplí con la ley. Cumplí con mi deber”, expresó a su vez el oficial de la Bonaerense antes de escuchar el veredicto por el asesinato ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires.

Horas antes del veredicto el abogado Soto había afirmado que no tenía “ninguna duda” de que Chocobar sería absuelto y hasta se remitió a las palabras de la fiscalía para insistir que “de ningún modo estamos frente a un caso de gatillo fácil, no es una pena de muerte instantánea, no es una ejecución extrajudicial”.

Para el abogado, Chocobar “estaba defendiéndose de alguien que antes le había dado 12 puñaladas a una persona de mi edad que con empujarlo le hubiera bastado” en referencia a Frank Wolek el turista de 57 años a quien Kukoc casi mata para robarle en una calle de La Boca.