Sorpresa en Boca: ¿Benedetto a cambio de Pavón?

El “Xeneize” tendría pensado sumar nuevamente al “Pipa”, pero para que esto suceda, el cordobés debería irse al Olympique de Marsella.

Boca recibirá a The Strongest este miércoles desde las 21.00 por la última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América. El “Xeneize” debe ganar para meterse en los octavos de final del certamen y no depender de nadie.

Sin embargo, los dirigentes ya se empiezan a mover para sumar jugadores en el próximo mercado de pases para reforzar el elenco dirigido por Miguel Ángel Russo Según informó el periodista Matías Bustos Milla en TNT Sports Continental, en Francia se habla de que Olympique de Marsella quiere a Cristian Pavón. Incluso, podrían sentarse a negociar un trueque con Darío Benedetto.

Además, el periodista Hernán Castillo aseguró que a Jorge Sampaoli le interesa "Kichan" y no Sebastián Villa, como se rumoreó algunos meses atrás. De esta manera, Boca podría sumar a un nueve que rindió en el equipo. Sin ir más lejos, Benedetto es el mejor promedio de gol después de Martín Palermo como delantero del "Xeneize".

