Quiénes y cómo se pueden inscribir a partir de este miércoles para vacunarse en la Ciudad

Este miércoles 26 de mayo desde las 8.30 se abrió una nueva inscripción para vacunarse en la Capital Federal.

Desde este miércoles, el personal estratégico y las personas con condiciones de riesgo mayores de 50 años podrán empadronarse para recibir la vacuna en la Ciudad de Buenos, según confirmó el gobierno porteño.

A partir de las 8.30 se habilitó la inscripción a través del sitio web de la Ciudad y en los próximos días se avanzará con la asignación de turnos.

El Gobierno Porteño avanza así con la 4° y 5° Etapa del Plan de Vacunación contra el COVID-19, habilitando el empadronamiento al personal estratégico y las personas con condiciones de riesgo de entre 50 y 54 años. Además, sigue abierto la inscripción para los vecinos de 55 a 59 años y todos los contemplados en las instancias anteriores.

La Etapa 4, cuya inscripción comenzó hoy, comprende a las Fuerzas de Seguridad, al personal docente y no docente, y de Desarrollo Humano y Hábitat. La inscripción online sólo será necesaria para el subgrupo del ámbito educativo. En los otros dos casos, las personas deberán expresar la voluntad de recibir la vacuna a través del sitio web y se utilizarán los padrones propios de los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Humano, respectivamente, para corroborar que se encuentren dentro de esos listados.

¿Quiénes se encuentran incluidos en la Etapa 4?

• Personal educativo: docentes y no docentes de establecimientos estatales y privados.

• Personal de seguridad: Policía de la Ciudad; bomberos; y cuerpos de agentes en calle.

• Personal de Desarrollo Humano y Hábitat: personas en territorio y abocadas a la atención al público; hogares y paradores; comedores; Centros de la primera infancia (CPI).

¿Cuáles son las condiciones de riesgo contempladas en la etapa 5?

• Obesidad (índice de masa corporal (IMC) mayor a 35 kg/m2).

• Enfermedad cardiovascular (insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar).

• Enfermedad respiratoria moderada o grave (enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave)

• Diabetes.

• Enfermedad Renal Crónica (incluido personas en diálisis crónica)

• Cirrosis.

• HIV/SIDA.

• Personas con trasplante de órganos sólidos y en lista de espera para trasplante.

• Personas con Síndrome de Down.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad activa (menos de 1 año desde el diagnóstico, tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses, enfermedad en recaída o no controlada).

• Tuberculosis activa (casos nuevos o recaída, diagnosticados en los últimos 12 meses).

• Discapacidad intelectual y del desarrollo (que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión de COVID-19; y/o se encuentran institucionalizados, en hogares o residencias de larga permanencia; y/o requieran asistencia profesional o internación domiciliaria).

¿Cómo empadronarse?

• Ingresar a buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunacion-covid-19

• Completar el formulario de datos personales.

• Se enviará un mail, un mensaje de WhatsApp y un SMS de confirmación de empadronamiento.

• Luego será contactado por WhatsApp, mail y/o SMS para realizar la asignación del turno. El vecino podrá seleccionar el día, horario y vacunatorio de preferencia por medio de un sistema de gestión online.

La vacunación, paso a paso

1. Acercarse al centro en el día y horario indicado en el turno.

2. Presentar el DNI en el área de recepción y empadronamiento. Las personas incluidas en la etapa 5 también deberán llevar una constancia que acredite la existencia de una condición de riesgo.

3. Aguardar al llamado del equipo de salud para recibir la vacuna.

4. Una vez administrada, deberá permanecer media hora en observación.

5. Cumplido ese plazo se le brindará al vecino el certificado correspondiente y podrá regresar a su domicilio.

6. Será contactado nuevamente con el fin de asignarle el turno para la aplicación de la segunda dosis que podrá brindarse tras un intervalo de 12 semanas.

La 6 etapas del Gobierno de la Ciudad

1. Personal de salud (escalonamiento en función del riesgo de actividad).

2. Adultos mayores de 70 años y personas que residen en geriátricos u hogares de adultos mayores de la Ciudad.

3. Adultos mayores de 60 a 69 años.

4. Personal estratégico.

5. Personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo.

6. Otros grupos estratégicos definidos por las jurisdicciones de acuerdo a la disponibilidad de dosis.

Plan de Vacunación contra el COVID-19 en números

• 787.241 personas recibieron la primera dosis.

• 224.613 se aplicaron las dos dosis.

• 1.011.854 dosis fueron administradas en total.

• 6 etapas.

• 1.2 M porteños forman parte de los grupos prioritarios establecidos por el Gobierno Nacional. El 66% ya recibieron al menos una dosis.