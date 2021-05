Hoy Boca vs. The Strongest por la Copa Libertadores

El “Xeneize” está obligado a ganar para no depender de otros resultados; una derrota puede dejarlo afuera, incluso, de la Sudamericana.

Boca afronta este miércoles ante The Strongest un partido bisagra en la Copa Libertadores, donde quedan bien expuestos los vaivenes que tuvo el equipo a lo largo de este primer semestre. El encuentro está programado para las 21, cuenta con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y la televisación de ESPN.

En la Bombonera, en solo 90 minutos, el equipo conducido por Miguel Ángel Russo puede culminar primero en el grupo C (lo que le permitiría definir de local la llave de Octavos), segundo y escolta de Barcelona de Ecuador, tercero y consolarse con ir a la Copa Sudamericana o cuarto, y eliminado de todo.

Con 7 unidades y una diferencia de gol de +1, sus chances son claras: si gana, se clasificará a los octavos de final por sus propios medios. Si empata, precisará que Santos (6 puntos y +1) pierda con Barcelona (10 y +5) en Guayaquil (juegan a la misma hora). Si es derrotado, quedará eliminado porque The Strongest hoy también tiene 6 unidades (-7) y lo superaría.

Probables formaciones:

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Frank Fabra; Jorman Campuzano o Nicolás Capaldo, Alan Varela, Agustín Almendra o Edwin Cardona; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

The Strongest: Daniel Vaca; Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Fernando Marteli, Gabriel Valverde, Jose Sagredo; Ramiro Vaca, Richet Gómez, Willie; Jair Reinoso y Rolando Blackburn. DT: Gustavo Florentín.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Estadio: La Bombonera

Horario: 21

TV: ESPN