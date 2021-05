Más de 200 multas y 10 fiestas interrumpidas tras el anuncio de nuevas restricciones

Hasta el 30 de mayo se encuentran suspendidos los eventos sociales y deportivos, no se pueden realizar actos y se cierran todos los espacios recreativos; además, se establece un alarma sanitaria de 22 a 00 horas.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas de restricción decretadas por el Gobierno Nacional, a las que adhirió el Gobierno del Chaco, el Ministerio de Seguridad y Justicia dispuso la realización de operativos fijos y móviles en todo el territorio provincial.

En este contexto, se afectaron a más de 500 efectivos de la Policía del Chaco y efectivos de la Policía Caminera para hacer cumplir las medidas sanitarias y para efectuar tareas de vigilancia general, regular la circulación y permanencia de personas en la vía pública.

El sábado, desde las 7 de la mañana y hasta las 22 -hora que inicia el toque de alarma sanitaria-, unos 300 agentes de distintas unidades policiales encabezaron controles en los principales accesos de la ciudad de Resistencia, en plazas y en puntos de acceso a la provincia como el Puente General Belgrano.

Allí, controlaron que los ciudadanos posean permisos para circular tramitados a través del sitio Tu Gobierno Digital o por la aplicación Pasaporte Chaco.

A la par, cadetes del Instituto de Formación de la Policía del Chaco y de la División Caminantes, cubrieron el cuadrante del micro y macro centro capitalino, Barranqueras y Fontana. En tanto, el personal de las comisarías y unidades especiales, estuvieron apostados en las avenidas principales de la ciudad.

Como resultado de estos controles, las fuerzas de seguridad notificaron con multas a más de 200 personas e incautaron 30 vehículos. Se detectaron fiestas clandestinas en toda la provincia que fueron desarticuladas por personal policial, incluyendo reconocidos locales bailables de las ciudades de Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia. En coordinación con la empresa Secheep, se realizan cortes del suministro eléctrico a inmuebles donde se desarrollen estas fiestas. Ya son más de 75 los domicilios con medidores retirados desde la vigencia de este decreto.

“Son medidas destinadas a frenar los contagios de la segunda ola de COVID-19. Desde el Gobierno provincial estamos trabajando fuertemente en la campaña de vacunación y en el control de la movilidad como herramienta para detener los contagios, señaló la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar.

En plazas y espacios verdes

El domingo por la tarde, efectivos policiales debieron intervenir con un operativo en la Laguna Francia, ubicada en avenida Italia al 1800 de Resistencia. En el lugar, había aglomeración de personas. Luego de invitar a las personas a retirarse y no recibir respuesta, los oficiales realizaron un operativo cerrojo sobre la avenida, desde la altura 2000 hasta el 1750.

Del operativo participó también la división de Infantería, que estuvo encargada de demorar los vehículos y motos que circulaban por avenida Francia. A pesar de que algunos conductores trataron de evadir los controles por no contar con permiso de circulación, los agentes policiales lograron detener el paso.

En total, fueron 10 los vehículos secuestrados, a quienes se les labró las respectivas actas y se procedió al secuestro de sus vehículos. Siete autos, conducidos por jóvenes de entre 23 y 19 años y también tres motos.

Lo que pedimos no es irracional ni está fuera de contexto, sino es dentro de un contexto de pandemia que ha golpeado fuerte a todo el mundo. Apelamos a que la comunidad sea solidaria y acompañe estas acciones que buscan evitar la propagación del virus así como también proteger a las personas de riesgo”, remarcó la titular de la cartera de Seguridad y Justicia.

Medidas adoptadas

Se recuerda a la población que hasta el 30 de mayo se encuentran suspendidas todas las actividades deportivas y de clases; también permanecen cerrados cultos y misas, gimnasios, cines, casinos y sistemas de juegos.

Además, se aplica una alarma sanitaria de 22 a 6 y el cierre a la circulación en espacios públicos. En tanto que se encuentra vigente el pasaporte Chaco hasta el 1 de junio para tramitar permisos de circulación.

Además, se suspendieron los actos de celebración del 25 de Mayo; el transporte público de pasajeros urbano e interurbano; asambleas de clubes; habrá controles policiales fijos y móviles; y estará prohibida la circulación sin permiso.

Cabe recordar que quien no cumpla con las restricciones podrá ser multado.