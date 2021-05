Frederic: “Los que se fueron tendrán que quedarse donde están hasta el 31 de mayo”

La ministra de Seguridad confirmó que los que viajaron por el fin de semana largo no podrán regresar hasta que se completen los 9 días de medidas de confinamiento.

Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, advirtió que quienes hayan aprovechado el fin de semana largo para viajar no podrán volver a sus casas hasta que no se terminen los 9 días de medidas de confinamiento que decretó Alberto Fernández.

“La gente que se fue tendrá que quedarse donde está hasta el lunes 31 de mayo a las 6 de la mañana”, afirmó, pero aclaró: “Siempre hay algunas situaciones que el personal de las Fuerzas tiene que considerar. La orden que dimos es que no se permita el regreso”.

“Miércoles, jueves y viernes son días en los que hay que mirar con más detenimiento y esperamos que esto circule de una manera ordenada”, dijo.

“Establecimos cambios en los dispositivos de control para que la gente no esté mucho tiempo cerca de la otra. Esperamos que esto funcione y que no haya cortes de vía porque en esos casos responderemos como corresponde”, añadió Frederic en relación al corte que se produjo recientemente en las vías del tren Roca y que generó amontonamientos de personas.

La ministra señaló además que durante el sábado y domingo se observó una reducción de un 90 por ciento en la cantidad de vehículos particulares que transitaron por la Autopista Buenos Aires-La Plata.

“Lo que vemos, no solo por los datos que tenemos que son parciales, sí por la presencia que tuvimos en uno de los controles y el reporte que nos dan las fuerzas, es que tenemos un altísimo acatamiento”, destacó.

Frederic también habló sobre las fiestas clandestinas y aclaró que “las Fuerzas Federales sólo incursionan si están pasando por algún lugar y ven que hay una fiesta o si algún vecino se acerca a pedirles ayuda”.