Sáenz Peña : El Comité Sanitario pide a la población sumarse a las medidas adoptadas para poder dar respiro al sistema sanitario*

En las últimas semanas se aceleró el proceso de vacunación llegando a diferentes franjas etarias, pero indudablemente todavía no alcanzamos un porcentaje de inmunizaciones que permitan enfrentar nuevos brotes con un poco más de tranquilidad; ya que aún el efecto protector de la vacuna no es pleno sobre las personas recientemente inmunizadas, y resta aún mucho camino por transitar para llegar a una población objetivo más numerosa.

Si no comprendemos que la responsabilidad es compartida entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, pero por sobre todo por la sociedad donde estas se hallan insertas nunca vamos a poder salir de periodos de restricciones seguidas de etapas de falsa calma y tranquilidad; poniendo en riesgo no sólo nuestra salud física sino también mental, y peor aun castigando duramente la educación y el progreso que nos merecemos todos.