Comenzó en UNCAus la Campaña de Vacunación COVID-19 destinada al personal docente y no docente de la Institución

Con el fin de mantener esperanzas a una posible vuelta segura a clases presenciales en la segunda mitad del año, el martes 18 de mayo comenzó la Campaña de Vacunación COVID-19 en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), destinada al personal docente y no docente de la Institución, que no posee factores de riesgos y aquellos que no llegaron a inmunizarse en el plan de vacunación provincial.

Esto se realizó mediante una gestión encabezada por el rector de la UNCAus, abogado Germán Oestmann, en cooperación con las autoridades sanitarias provinciales.

En este marco, desde la Universidad aseguran que, a medida que avance el plan provincial de vacunación y continúen llegando más dosis de vacunas, se mantendrán las gestiones necesarias para cumplir con la inmunización de la totalidad de la comunidad universitaria, con el claro compromiso de mantener vigente las esperanzas de una posible vuelta segura a la presencialidad, de manera que garantice que ninguna persona esté en riesgo.

Sobre el tema, Germán Oestmann comentó al respecto: “todo el equipo de gestión de nuestra querida UNCAus, junto al vicerrector Manuel García Solá, estamos más que esperanzados de completar con la totalidad de la inoculación de inmunidad contra COVID-19, en los plazos más inmediatos posibles, cumpliendo las prioridades del plan de inmunización provincial”.

Además, agregó: “la esperanza llega en dosis, ha sido un año muy duro y cada persona trabajadora de UNCAus que está recibiendo sus dosis de inmunidad lo muestra con gran alegría y felicidad después de un profundo esfuerzo generado para llegar hasta aquí”.