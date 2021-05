Campaña de Vacunación Covid-19: Salud garantiza la transparencia de la logística

El traslado y distribución está a cargo de la empresa Mundo Helados SRL. “El servicio fue prestado eficientemente, con miles de chaqueñas y chaqueños vacunados hasta el momento”, aseguró la ministra de Salud.

El Ministerio de Salud aclara que las contrataciones efectuadas para el traslado, almacenamiento, conservación y refrigeración de las vacunas contra COVID-19 que se aplican en el Chaco, cumplen con todos los parámetros que exige el Ministerio de Salud de la Nación.

De esta manera refuta las versiones que pretenden cuestionar la contratación directa, a través de distintos medios de comunicación, surgidas a partir de la auditoría interna realizada sobre la contratación de la empresa de logística y distribución Mundo Helados SRL de Resistencia.

“La contratación directa está enmarcada en la especificidad y la emergencia sanitaria, este tipo de mecanismos está previsto en el régimen de contrataciones y -en este caso en particular además de tener un encuadre legal- tiene una justificación, teniendo en cuenta la situación de pandemia y emergencia mundial”, señaló la ministra de Salud Pública Paola Benítez.

La funcionaria indicó que las auditorias son procesos administrativos que garantizan que si existen observaciones, se subsanen para certificar la transparencia de cada proceso de contratación. “Las auditorías y todos los procesos de control y fiscalización sirven para ordenar los expedientes y transparentar cualquier tipo de proceso”, aseguró y negó todo vínculo de parentesco entre el propietario de la empresa y el Gabinete provincial.

Además recordó que los pagos en esta contratación se efectuaron con la intervención de organismos de contralor interno y externo.

“El servicio fue prestado eficientemente, con miles de chaqueñas y chaqueños vacunados hasta el momento. La situación es sumamente delicada y demanda actuar con responsabilidad para estar a la altura de las circunstancias, generar dudas respecto a la campaña de vacunación, es una irresponsabilidad enorme”, sostuvo.

En esa línea recordó que al inicio de la pandemia, con la misma irresponsabilidad, se puso en duda la existencia y eficiencia de la vacuna. “Son los mismos que negaban la existencia de la vacuna y luego plantearon que era un veneno, no una gran herramienta para poder salir de esta situación”, concluyó Benítez.

“No es momento de operaciones”

El ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons señaló que las contrataciones cumplen con todos los parámetros que exige el Ministerio de Salud de la Nación para la entrega y distribución de las vacunas que son aplicadas a todos las chaqueñas y chaqueños. “No es momento de operaciones. Es lamentable que surjan en momentos tan complejos del país. Los chaqueños tienen que estar tranquilos que el Estado los cuida y acompaña en la vacunación durante esta pandemia”, concluyó.

La logística y distribución de las vacunas contra COVID-19 en la provincia se autorizaron formalmente a la empresa Mundo Helados SRL en un expediente que se inició en la Subsecretaría de Promoción de la Salud. Desde diciembre hasta ahora la provincia no ha dejado de vacunar a las y los ciudadanos en un esfuerzo conjunto de cada vecino y vecina y personal de salud.

Del mismo modo, el sistema de almacenamiento -a través de un Decreto provincial- se confió al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para su supervisión y control. Por último, se aseguró que desde diciembre de 2020 hasta la fecha, la empresa Mundo Helados SRL no recibió prohibición alguna o sanción administrativa que le impida prestar el servicio de logística y, que además, el proceso de distribución siempre fue custodiado por el Ministerio de Seguridad de la provincia, a través de la Policía del Chaco.