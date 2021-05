Boca – Barcelona, por la Copa Libertadores

Boca Juniors recibirá este jueves a Barcelona de Ecuador, en la Bombonera, por la fecha 5 del Grupo C de la Copa Libertadores. El Xeneize, en medio de una zona que está apretada, tendrá que salir a buscar los tres puntos, para despegarse de Santos y The Strongest y poder acomodar su clasificación a octavos de final.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo, sigue con doble competencia porque está en semifinales de la Copa Liga Profesional y el domingo se cruzará con Racing. Ante ese escenario, el DT piensa introducir varios cambios mitigar las cargas.

POSIBLE FORMACIÓN BOCA JUNIORS

Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Sebastián Villa o Cristian Pavón, Franco Soldano o Carlos Tevez y Agustín Obando. DT: Miguel Ángel Russo.

POSIBLE FORMACIÓN BARCELONA DE ECUADOR

Javier Burrai; Byrion Castillo, Williams Riveros, Fernando León, Mario Pineida; Nixon Molina, Bruno ´Piñatares; Michael Hoyos, Damián Díaz, Emmanuel Martínez; Carlos Garcés. DT: Fabián Bustos.

• Cómo están las posiciones en el grupo de Boca

Barcelona 9 puntos, diferencia de gol +5 Santos 6 puntos, diferencia +1 Boca 6 puntos, diferencia +1 The Strongest 6 puntos, diferencia -7 Dato: brasileños y bolivianos tienen ya cinco partidos jugados.

• Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores

El conjunto dirigido por Russo todavía sigue dependiendo de sí mismo: de ganar los dos partidos que le quedan, conseguirá el pase directamente. De no ser así, y del Xeneize empatar de local (y Santos ganar su partido), entonces deberá conseguir la victoria frente a The Strongest en la última fecha pero por una amplia diferencia de gol, debido a que eso lo podría dejar afuera del certamen en primera ronda.

• Cómo llegan Boca y Barcelona al partido

El Xeneize viene de ganarle a River por penales y clasificarse a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, mientras que el conjunto ecuatoriano también consiguió una victoria, pero frente a 9 de Octubre en primera ronda por la Serie A de Ecuador.