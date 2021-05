Educación: Se encuentra abierta la convocatoria Proyectos Federales de Innovación 2021

Hasta el 17 de junio se podrán presentar, de manera digital, iniciativas de generación y transferencia del conocimiento científico-tecnológico para la solución a problemas sociales, productivos y ambientales específicos.

El Ministerio de Educación del Chaco comunica que se encuentra abierta la convocatoria Proyectos Federales de Innovación 2021 (PFI 2021) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Hasta el 17 de junio se podrán presentar, de manera digital, proyectos de generación y transferencia del conocimiento científico-tecnológico para la solución a problemas sociales, productivos y ambientales específicos, de alcance municipal, provincial y regional.

Pueden participar de la misma los organismos y empresas públicas, los municipios, las universidades, las instituciones del sistema científico y tecnológico, las organizaciones no gubernamentales, las empresas privadas, las cámaras, las federaciones y confederaciones empresarias, las cooperativas, los actores sociales con personería jurídica y, en general, todas las personas jurídicas constituidas como tales al momento de la presentación del proyecto que estén radicadas y debidamente inscriptas en el territorio nacional.

La intervención de instituciones chaqueñas en esta convocatoria nacional resulta de especial interés e importancia para el Gobierno Provincial, en el marco de su agenda de fortalecimiento de la investigación científico-tecnológica, buscando promover una cultura innovadora y generar las condiciones para el desarrollo de los sectores socio-productivos.

Nación destinará un monto total de 480 millones de pesos para la adjudicación de aportes no reembolsables (ANR); cada jurisdicción podrá solicitar un financiamiento de hasta 20 millones de pesos. Cabe destacar que el ANR no podrá exceder el 80% del costo total del proyecto; el resto deberá ser aportado por sus beneficiarios y/o por terceros, como aportes de contraparte. Cuando los beneficiarios fueran empresas privadas u otras entidades con fines de lucro se exigirá una contrapartida dineraria no inferior al 30% del costo total del proyecto.

Las propuestas, que deben estar diseñadas contemplando un plazo de ejecución de doce meses, podrán ser remitidas hasta el jueves 17 de junio del corriente año, en modalidad digital, a la Subsecretaría de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la dirección de correo electrónico iccti@chaco.gov.ar. Son numerosas las temáticas prioritarias de Ciencia, Tecnología e Innovación definidas por la jurisdicción; los interesados e interesadas podrán acceder a las mismas a través del siguiente enlace: https://bit.ly/PrioridadesCTIChaco.

Desde la cartera educativa se ofrecerá una reunión sincrónica para evacuar dudas el jueves 27 de mayo, a las 15:30, y se invita a quienes precisen colaboración en la confección de las propuestas a completar el siguiente formulario de Ideas Proyectos para ser contactados y participar de la misma: http://bit.ly/IdeasProyectoChaco.