Se confirmaron cinco nuevos contagios de coronavirus dentro del plantel de River

Se suman a los 15 ya conocidos, con lo que de cara al choque ante Independiente Santa Fe del próximo miércoles por la Copa Libertadores, el equipo argentino solo tendría 10 futbolistas disponibles.Se suman a los 15 ya conocidos, con lo que de cara al choque ante Independiente Santa Fe del próximo miércoles por la Copa Libertadores, el equipo argentino solo tendría 10 futbolistas disponibles.

Los jugadores disponible son Milton Casco, Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri, Peña, Julián Álvarez, Agustín Fontana, Jorge Carrascal, José Paradela y Tomás Lecanda.

Se podría sumar Enzo Pérez, que no tiene coronavirus, pero que el domingo salió lesionado durante el Superclásico, y no llegaría en condiciones para el miércoles aunque todavía no está descartado.

Además, resta saber si la Conmebol finalmente dejará que River agregue al joven arquero Alan Leonardo Díaz.