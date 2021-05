COVID – 19 : Luego de semanas de baja, crecen nuevamente los casos en Sáenz Peña

Así lo informa el Comité Sanitario de Emergencia respecto a la actividad de la pandemia en la actualidad.

Luego de 2 semanas de baja en casos, el panorama actual indica que vuelven a subir.

Se observa un ligero descenso del promedio de edad de contagio, que deberá ser analizado con datos adicionales para ver si esta tendencia se justifica con algunos factores, como ser campaña de vacunación en adultos mayores o movilidad social, esencialmente a las actividades recreativas con aglomeración de personas.

En relación a la situación de hospitales, clínicas y sanatorios se registra un nivel elevado de ocupación de camas, lo cual coloca en tensión al sistema sanitario debido probablemente a una disminución en la rotación de camas y mayor estancia hospitalaria de las personas internadas; que prolongan su tiempo de recuperación.

UNA PREGUNTA SIN RESPUESTA, ¿SIGUEN SIENDO LAS MEDIDAS Y RESTRICCIONES ADOPTADAS LAS MAS CERTERAS?

Al cabo de más de un año de pandemia esa pregunta debe ser evaluada con resultados y números epidemiológicos certeros. Asumir que las medidas tomadas hace un año siguen siendo efectivas no constituye un buen augurio, ya que al contar con más herramientas para enfrentar al COVID 19 (como ser testeos y vacunación) deberíamos plantear un avance hacia una nueva normalidad que no se limite sólo a imponer restricciones hasta que baje el número de casos. Seguir sosteniendo que impedir la presencialidad escolar es la forma de bajar la tasa de contagios sin analizar fríamente la trazabilidad de los brotes y su propagación es temerario, ya que nuestra realidad local no se comprara a los grandes centros urbanos del país.

Los especialistas continúan preocupados y ocupados en la pandemia de la ciudad, la recomendación de máxima alerta en cuanto a los cuidados personales continúa más vigente que nunca. La utilización de las medidas que sí demostraron ser efectivas, como ser el uso de tapabocas, evitar la aglomeración de personas en espacios cerrados sin protección, la utilización de alcohol en gel al 70% o el lavado frecuente de manos siguen siendo las única claves para frenar la enfermedad, todas acompañadas de una enérgica campaña de vacunación a la población.

SEMANA DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2021

Los datos de esta última semana reflejan lo anteriormente expuesto, donde sobre un total de 1129 casos testeados, 301 resultaron positivos, 827 negativos y 01 pendiente de resultado.