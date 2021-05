Sigue la interna en Juntos por el Cambio: Carrió no quiere elecciones este año

La socia de Macri esgrimió que “no se puede votar en medio del duelo” y dio un tiro por elevación para la del Pro: “muchos halcones tratan de usar la tristeza”.

La ex diputada nacional Elisa Carrió y referente de la Coalición Cívica en Juntos por el Cambio se diferenció de sus socios del Pro y la Unión Cívica Radical y planteó que este año no debe haber elecciones legislativas. “No se puede votar en medio del duelo nacional”, esgrimió.

“Como no va a haber vacunas, no se puede votar en medio del duelo nacional. Creo que nadie lo registra. Hay dos o tres millones de personas que han perdido familiares, amigos. Yo misma he perdido cuatro en la última semana. Hay que respetar eso. No se trata de quién gana el poder, se trata de la Argentina”, se excusó.

En la semana, referentes legislativos de la oposición se reunieron con Wado de Pedro y Sergio Massa para consensuar la postergación de las elecciones PASO y Legislativas 2021. Se celebrarían, pandemia mediante, el 12 de septiembre y el 14 de noviembre. Carrió se desmarcó de la mesa de la que participaron Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), todos ellos de su alianza Juntos por el Cambio.

CRÍTICAS A PATRICIA BULLRICH

“No hay halcones ni palomas. Hay problemas de momentos históricos”, agregó Carrió en la entrevista que le realizaron en La Nación+ antes de deslizar una tiro por elevación a Patricia Bullrich, la presidenta del Pro que lideró marchas anticuarentena. “Hay que tener en cuenta que hay muchos halcones en otros lugares que tratan de utilizar el momento de la tristeza, de la bronca. Son voceros de la bronca. Con la bronca somos funcionales a la violencia y a la grieta”, aseveró.

Respecto a su relación con el ex presidente y líder político de Juntos por el Cambio, Lilita volvió a marcar distancia con el “ala dura”: “Macri me preguntó si yo era halcón y le dije que no. Yo soy halcón para defender las causas contra la corrupción, para decirle la verdad a la sociedad, pero no hay halcones oportunistas”.