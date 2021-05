Resistencia: Aniversario del Club Social, importante centro cultural de la capital chaqueña

La residencia de la Familia Dodero, sede del actual Club Social, fue construida por el más representativo arquitecto de la ciudad, a principios del siglo: Bruno Delmonico, hacedor de las obras más trascendentales de nuestro patrimonio edilicio.

Este emblemático edificio albergó luego a la Municipalidad de Resistencia, hasta el año 1938.

Un siglo de existencia ha cumplido la primera entidad de tipo social surgida en el Territorio Nacional del Chaco. Consecuentemente la más antigua y de más prolongada existencia en el medio: el Club Social de Resistencia.

Cien años en los que ha sido testigo de hechos significativos de la vida de la sociedad resistenciana, por lo que resulta importante y necesario referirnos especialmente a su origen y a la trascendencia de su accionar en los primeros años de su actividad, en los cuales desarrolló una importantísima tarea tendiente a alcanzar el progreso de la joven capital chaqueña El Club Social de Resistencia fue el sitio que posibilitó la actividad conjunta de todos los inmigrantes y sus descendientes. Fundado en 1911 por iniciativa del entonces Gobernador Anacarsis Lanús, y formalmente constituido al año siguiente, tuvo como principal objetivo el promover y realizar actividades socioculturales.

La finalidad social se inició con el proceso de integración de los habitantes de la ciudad en la que no se percibía aún la configuración de estamentos, ni por ascendientes o apellidos, ni por fortuna o profesión. La acción cultural resultaba indispensable en una sociedad, que, ocupada en lograr el progreso y el bienestar familiar a través del trabajo y la producción de bienes materiales, no dedicaba tiempo para ocuparlo en actividades del espíritu, en una ciudad que, por otra parte, no ofrecía expresiones de esa naturaleza. Ciudad de preocupaciones fenicias se la calificó por entonces y años más tarde Monseñor Alumni la denominó desierto verde, expresión que luego utilizaron Guido Miranda y Aledo Meloni. Tierra que se había poblado, pero en la que el intelecto permanecía aún desierto.

A partir de entonces, sus socios pudieron contar con una nutrida biblioteca, una amplia sala de lectura, salas de billares y otros entretenimientos. Compartiendo ideales culturales con otras instituciones. Desde 1938 se ubicó en su local propio, el amplio inmueble ubicado en avenida Alberdi 283, edificio ocupado anteriormente por la municipalidad capitalina que fuera declarado patrimonio cultural del Chaco en 1997.

Por un período prolongado cedió parte de su local social a diversos organismos como el Ateneo de Chaco, la Cultural Inglesa y al Rotary club de Resistencia, institución que desde 1929 desarrollaba su acción solidaria en la ciudad.

La arquitecta Linda Paso, delegada de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, sostuvo sobre el edificio que hoy ocupa el Club Social de Resistencia: “Las características arquitectónicas son únicas en la ciudad. Su emplazamiento, resolución espacial y tecnología, amén del particular empleo del lenguaje francés de su cubierta y algún manejo italiano en sus fachadas, hacen de este edificio un ejemplo único en Resistencia.”

Entre fines de la década de 1930 y los años sesenta, exposiciones artísticas y conferencias se realizaban en este espacio. Muchas de ellas, auspiciadas conjuntamente con el Ateneo del Chaco, o brindando el Club Social el espacio para emprendimientos de esta institución cultural pionera del Chaco. De esta forma, tanto artistas locales como de otros lugares del país expusieron allí: Juan de Dios Mena en 1939, los santafesinos Juan Sol y César Fernández Navarro en 1940 y 1941 respectivamente, entre otros. En el año 43, auspiciado por el Club Social y el Ateneo del Chaco en la sede de la primera institución se realizó la exposición de Pintores argentinos: 23 óleos, acuarelas, témperas, monocopias de prestigiosos artistas como López Claro, Berni, Castagnino, Soldi, Butler, Urruchúa, entre otros se expusieron en este espacio.

La vinculación del Club Social con el arte hizo que la institución adquiriera o recibiera en donación obras que pasaron a integrar su colección. Si bien actualmente la misma no es numerosa, su importancia radica por un lado en que responde a un histórico accionar cultural y revela otro patrimonio artístico que tiene la misma, además del arquitectónico. Hoy podemos encontrar obras de los pioneros del arte chaqueño como dos óleos de Rafael Galíndez y una escultura de Carlos Schenone, pero también un óleo del ya nombrado César Fernández Navarro, y una imponente obra del artista rosarino Julio Vanzo, que en repetidas oportunidades visitara y expusiera en nuestra ciudad, además de estar vinculado a El Fogón de los Arrieros.

Luego de atravesar diversos períodos que enorgullecíeron a los chaqueños, cubriendo las falencias de políticas culturales estatales, se pasó a priorizar sólo el entretenimiento, razón por la cual perdió socios y el interés de la población. Esto último y la mala administración llevaron a la pérdida de gran parte de su patrimonio y de los valores que representaba vinculados siempre con los hechos históricos más trascendentes de la ciudad.

Al cumplir los 100 años en 2012, un grupo de amigos se abocaron a su recuperación económica y financiera, a la recuperación edilicia y a la formulación de nuevos proyectos culturales y sociales.

Desde entonces se realizan permanentemente programas que incluyen una variada oferta cultural y científica constituyéndose nuevamente como referente de los procesos simbólicos dignos de destacar.

Toda la actividad desplegada en estos años, con la participación de artistas, intelectuales y gestores culturales está debidamente documentada y consta en la memoria anual de cada ejercicio. Como referencia citamos algunos de los ciclos que se llevan a cabo: