Vizzotti anticipó la llegada de 861.600 dosis de la vacuna AstraZeneca

En medio de un nuevo ajuste en las restricciones por Covid 19, la ministra de Salud, Carla Vizzotti , ofreció una conferencia de prensa donde habló sobre los resultados de las medidas, la próxima compra de vacunas y el escándalo de los hisopados en Ezeiza.

“El aumento exponencial de casos de coronavirus se detuvo. Es una buena noticia pero no significa que la situación esté resuelta , ya que el sistema de salud sigue en tensión”, destacó en primer lugar para graficar el éxito de las medidas tomadas.

En concreto, a nivel nacional los casos bajaron un 8.5% , en AMBA del 16% y en la región metropolitana de Buenos Aires un 17.4% sin contar la semana epidemiológica 17, que aún no cerró.

“Necesitamos continuar trabajando para que los casos sigan bajando más y más rápido (…) Solamente en hospitales nacionales hay un 83% de ocupación de camas, con más del 50% de infectados de Covid”, descrito.

Respecto a las muertes admitió que el aumento visto en las últimas horas era algo esperado, sin embargo no es un indicador para determinar el efecto positivo o negativo de las medidas.

Además, anticipó que desde el 21 de mayo llegarán 861.600 dosis de la vacuna AstraZeneca y aclaró que “todas las personas van a completar su esquema de vacunación” que contempla dos dosis.

Vizzotti estuvo acompañada por Claudia Madies , dirección nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, y Sonia Tarragona , jefa de Gabinete de la cartera de Salud.

Madies se encargó de explicar el trabajo de sanidad de fronteras desde marzo del año pasado hasta ahora así como también el rol de fiscalización en relación a los testeos en Ezeiza.

“Hemos trabajado para lograr corredores seguros, evitar la propagación del virus e interceder lo menos posible en el tránsito internacional”, comenzó. A la vez, comentó que los protocolos se fueron adecuando a las disposiciones y necesidades con el correr de la pandemia.

A la vez, aclaró que desde el área de sanidad de fronteras en ningún momento celebraron un convenio con terceros, sino que su función es solo de vigilancia e indentificación de casos positivos o contacto estrecho.