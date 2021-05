El millonario contrato de Luca Vildoza para desembarcar en la NBA

El base argentino fue confirmado como nuevo jugador de los New York Knicks. Alex Saratsis, director de la agencia que lo representa, confirmó los números de la operación.

El base argentino Luca Vildoza fue confirmado como nuevo jugador de los New York Knicks de la NBA, la máxima categoría del básquet en el mundo, tras acordar su salida del Baskonia de España para firmar un contrato de US$ 13.6 millones por las cuatro temporadas de extensión de su vínculo.

Así lo confirmó Alex Saratsis, co-director de la agencia Octagon Sports que representa al argentino, mientras que también se indicó que tres de los cuatro años son no garantizados, por lo que la franquicia norteamericana podrá evaluar su desempeño con la Selección en los Juegos Olímpicos de Tokio, la Summer League y los entrenamientos de pretemporada para luego confirmar la continuidad de cara a la temporada 2021/2022.

EL SALTO DE LUCA

Luca Vildoza y el TD Systems Baskonia acordaron el pasado miércoles la desvinculación del jugador argentino, que fichará por los New York Knicks próximamente.

El marplatense deja Vitoria, donde jugó cuatro temporadas y un total de 228 partidos oficiales con la camiseta azulgrana.

Vildoza además fue el autor de la canasta que le dio su último título de liga al Baskonia y consiguió el título de Mejor Jugador del campeonato celebrado en Valencia.

En total disputó 115 encuentros en la Liga Endesa con promedio de 8,5 puntos, 3 asistencias y cerca de 9 puntos de valoración, después de aterrizar en el club azulgrana en 2017, procedente de Quilmes.

En Europa completó 106 duelos con un promedio similar de 8,1 puntos y 3,2 pases de canastas, en una clara progresión temporada a temporada en su capacidad atlética y lectura de juego.

A través de una nota de prensa, el Baskonia agradeció su “trabajo, dedicación y compromiso”

EL MENSAJE DE DESPEDIDA DE LUCA VILDOZA

Hola a todos. Hoy es un día muy fuerte para mí, porque me toca despedirme de toda la gente de Baskonia. Y eso no es nada sencillo. Cuando llegué a Vitoria era un jugador que simplemente soñaba con una oportunidad. No quería más que eso

En este club he madurado, he crecido como persona y como profesional. Recibí cariño y respeto desde el primer día. Atrevesé momentos que marcaron mi vida. Conocí gente increíble: compañeros, allegados, aficionados… Y cuando me quise dar cuenta, Baskonia ya estaba en mi corazón.

Tomar la decisión de irme no ha sido para nada sencillo. Sin embargo, tengo que dar el paso. Poder jugar en la NBA para mí es el sueño máximo. Era lo que proyectaba cuando era un niño y jugaba en la habitación de casa con mi padre. Quiero y necesito concretar la utopía. Y medirme

Antes de terminar, deseo agradecer a todos los compañeros que tuve en estos cuatro años, a los entrenadores, a cada integrante del staff y, por encima de todo, a los aficionados, por estar ahí siempre, por su cariño y respeto. Nos volveremos a ver, de eso estoy seguro. Luca.

LOS 14 ARGENTINOS QUE YA JUGARON EN LA NBA

1- Juan Ignacio Sánchez

2- Rubén Wolkowyski

3- Emanuel Ginóbili

4- Andrés Nocioni

5- Carlos Delfino

6- Walter Hermann

7- Fabricio Oberto

8- Luis Scola

9- Pablo Prigioni

10- Nicolás Laprovíttola

11- Nicolás Brussino

12- Patricio Garino

13- Facundo Campazzo

14- Gabriel Deck

15- ¿Luca Vildoza?