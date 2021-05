Casa propia: Capitanich abrió ofertas para construir viviendas en Presidencia Roca y en Colonia Benítez

Se presentaron 3 oferentes para la ejecución de 40 viviendas en Presidencia Roca y otros 4 para las 20 unidades habitacionales que se construirán en Colonia Benítez. Juntas demandarán una inversión superior a los $227 millones.

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga abrieron sobres licitatorios para la construcción de 40 viviendas en Presidencia Roca y de otras 20 en Colonia Benítez. Fueron aprobadas en febrero y forman parte de un paquete de 2.700 que se prevé ejecutar hasta el 2023 en el marco del programa nacional Casa Propia – Construir Futuro.

“Tierra y vivienda es el gran objetivo que tenemos, estamos trabajando en la reactivación de la construcción y una agenda económica que multiplique el empleo”, indicó el mandatario tras abrir las propuestas de los siete oferentes que se presentaron.

“Desde la gestión provincial, y en conjunto con Nación, trabajamos para garantizar el acceso a la casa propia para más familias chaqueñas. Porque construir un hogar no solamente dignifica, sino que además es la reactivación de la construcción que es la gran movilizadora de la economía nacional”, destacó Capitanich.

El presupuesto oficial es de $151.531.801 para las 40 de Presidencia Roca y de $75.765.900 para las 20 que se construirán en Colonia Benítez, y se suman a otras viviendas ya aprobadas para Resistencia, Machagai, Las Garcitas, Margarita Belén, Sáenz Peña, Puerto Eva Perón, Basail, Gancedo y Barranqueras.

“Se trata de una reparación histórica para toda la provincia”, sostuvo el gobernador, recordando que durante la presidencia de Mauricio Macri se suspendió la asignación de recursos para la finalización de viviendas que se habían iniciado en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese momento, Chaco tenía 7.000 viviendas en proceso de ejecución, de las cuales 4.492 quedaron paralizadas. Lo que hoy se está haciendo es generar procesos de financiamiento para reactivarlas. La dinámica de la operatoria contempla un trabajo conjunto entre los gobiernos, en el cual cada uno de los municipios detectan e informan sobre terrenos en donde se puede edificar.

Formaron parte del acto los intendentes Sergio Phipps de Colonia Benítez y Gustavo Martínez de Presidencia Roca. Además de los vocales del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (IPDUV) Mirko Nicolich y Mohamed Mariano Brahim.

Construyendo futuro sin olvidar el pasado

El intendente Martínez agradeció a la gestión provincial por el arduo trabajo que llevan adelante en la garantía de derechos para cada chaqueña y chaqueño. Así aseguró que la construcción de nuevas viviendas tiene un gran impacto para la sociedad roquense, no solo porque cumplirá el sueño de la casa propia a 40 familias, sino porque además propicia la reactivación de la economía ligada a la construcción.

“El trabajo articulado entre los gobiernos municipales, el provincial y el nacional sin duda es el camino para llevar adelante una política que garantice el cumplimiento de los derechos para más chaqueñas y chaqueños”, aseveró el jefe comunal.

En la misma sintonía, Phipps marcó la importancia del trabajo articulado entre los gobiernos y remarcó que la ciudad tenía viviendas en procesos de ejecución que la gestión presidencial de Mauricio Macri paralizó. “Hoy volvemos a tener una política federal que considera a la vivienda como un derecho de cada argentina y argentino, aprendimos que eso no es poca cosa”, expresó.