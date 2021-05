Copa de la Liga: todos los partidos que se juegan desde las 10 hasta las 23

La Copa de la Liga comienza a definirse y se disputarán nueve partidos en 13 horas, ya que este sábado no hubo competencia por el Día del Trabajador.

• La Copa de la Liga comienza a definirse y algunos equipos ya tienen su cupo en los cuartos de final, mientras que otros siguen peleando por terminar en los puestos de clasificación, que les permitirá seguir con vida en la competencia.

• Lo que sorprendió al mundo del fútbol, fue la noticia que anunció la AFA de cambiar los partidos pactados para el sábado 1 de mayo, Día del Trabajador. Es por eso que la agenda quedó apretada y los choques debieron reacomodarse en tan solo tres días.

• Es por eso que este domingo se vienen 13 horas seguidas de puro fútbol. El primer turno lo tendrán Boca y Lanús, que saldrán al campo de juego a las 10 AM. Mientras que el clásico rosarino entre Newell’s y Rosario Central se dará en el último turno de las 21. Así será la jornada completa de súperfútbol.

• DOMINGO 2 DE MAYO

• 10:00 Zona 2 – Boca vs Lanús

• 12:10 Zona 2 Independiente vs Atlético Tucumán

• 12:10 Zona 2 – Defensa y Justicia vs Unión

• 14:20 Zona 1 – San Lorenzo vs Godoy Cruz

• 14:20 Zona 2 – Talleres vs Huracán

• 16:30 Zona 1 – Banfield vs River

• 18:40 Zona 1 – Aldosivi vs Argentinos

• 18:40 Zona 1 – Central Córdoba vs Racing

• 21:00 Clásico interzonal – Rosario Central vs Newell’s