Sábado sin fútbol argentino: qué partidos hay el 1° de Mayo

Por el Día del Trabajador no hay fútbol local, pero sí varias opciones de las mejores ligas del mundo. Lautaro Martínez y el Kun Agüero pueden ser campeones.

• Por el Día del Trabajador, el fútbol argentino se toma el feriado en todas sus categorías para desesperación de los hinchas que no tendrán ni siquiera un duelo por las categorías de Ascenso para disfrutar en televisión. No obstante, las ligas más importantes del mundo siguen su marcha en las últimas fechas de los torneos que se disputaron a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus. Este feriado está todo cerrado y ver fútbol por TV es una buena alternativa para pasarlo.

• Como atractivo, está la posibilidad de ver campeones a los dos laderos de Lionel Messi en la delantera de la Selección. Tanto el Kun Agüero como Lautaro Martínez tienen concretas chances de hacerse con la Premier League y el Calcio con el Manchester City y el Inter de Milán, respectivamente. No obstante, la consagración se daría el domingo cuando jueguen sus escoltas.

• AGENDA DEL FÚTBOL POR TV DEL 1° DE MAYO

• Premier League

• 8.30 – Crystal Palace vs Manchester City de Sergio Agüero y Pep Guardiola (ESPN)

• 11:00 – Brighton And Hove vs Leeds United de Marcelo Bielsa (ESPN)

• 13:30 – Chelsea vs Fulham (ESPN)

• 16:00 – Everton vs Aston Villa (ESPN)

• La Liga

• 09:00 – Eibar vs Alaves (ESPN)

• 11:15 – Elche vs Atletico Madrid de Diego Simeone (Directv)

• 13:30 – Huesca vs Real Sociedad (Directv)

• 16:00 – Real Madrid vs Osasuna (Directv)

• Serie A

• 13:00 – Crotone vs Inter de Lautaro Martínez (ESPN)

• 15:45 – Milan vs Benevento (ESPN)

• Ligue 1

• 12:00 – PSG de Neymar, Mbappé y Di María vs Lens (Directv)

• 16:00 – Lille vs Niza (ESPN)