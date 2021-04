Nueva Pompeya, El Impenetrable: Grupo de originarios pusieron una cadena y candado a la entrada del Juzgado y no permiten el ingreso

Un grupo de originarios colocaron una cadena y candado a la puerta de ingreso al Juzgado Multifuero de Nueva Pompeya, lo que impide el ingreso de quienes trabajan en el lugar.

Desde el lugar y fuentes periodísticas relacionan este reclamo con el caso Andrada, como se lo conoce en la zona, un hombre que hace 4 meses desapareció y fue buscado intensamente sin resultados.

Hace aproximadamente 40 días el grupo de manifestantes precintó las puertas del edificio con el personal adentro, en la jornada de este lunes 19 pusieron un candado y no los dejaron entrar a los trabajadores judiciales, según dicen que el motivo es que no le cumplieron con los compromisos, no aclaran tampoco que compromisos. Por otro lado piden justicia por Andrada y dicen que su padre falleció por la desaparición de su hijo. InfoJavier Insaurralde.