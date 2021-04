Este martes se conocerá el fallo por el femicidio de Angelina Cáceres

El veredicto en el juicio al joven Javier Peralta, acusado del femicidio de Angelina Cáceres, la adolescente de 13 años encontrada asesinada en enero de 2019 en Resistencia tras permanecer desaparecida casi un mes, luego de que la víctima le dijo que había quedado embarazada de él al ser violada, se dará a conocer este martes en los tribunales de la capital chaqueña, informaron hoy fuentes judiciales.

“Como papá y como hombre a esta persona lo perdoné, pero lo único que quiero es que pague y que no salga nunca más, que llore por su libertad”, dijo a Télam Daniel Cáceres, padre de la víctima, sobre el imputado Javier Peralta (23).

Por su parte, Peralta permanece detenido en la cárcel de Sáenz Peña donde siguió por videoconferencia el juicio oral ante la Cámara del

Crimen 3 de Resistencia.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal Jorge Cáceres Olivera pidió en su alegato que el imputado sea condenado a prisión perpetua por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado, en concurso real con homicidio doblemente calificado por criminis causa y por femicidio”.

En tanto, el abogado Juan Díaz, representante del padre de la chica, solicitó reclusión perpetua por los mismos delitos, mientras que la defensa oficial requirió la absolución por el beneficio de la duda.

“No cabe dudas que esta persona es el asesino, nunca declaró y nunca quiso dar la cara”, aseguró Daniel, quien añadió: “Mi hija vive en mi corazón y (a Peralta) no puedo odiarlo ni tenerle rencor porque me queda amarla y pensarla todos los días solo a ella.”

Tras escuchar a casi diez testigos, la fiscalía y la querella coincidieron en que el acusado, primo de una compañera de colegio de Angelina, mantuvo conversaciones con la víctima a través de la red social Facebook desde el 18 de noviembre de 2018 para “tener relaciones sexuales”.

“Entre el 18 y 25 de noviembre hubo conversaciones entre el imputado y la víctima y después ella le dice que había quedado embarazada y él la bloquea”, afirmó a Télam el abogado Díaz.

Según la acusación, el 23 de diciembre de 2018 el joven la citó en una plaza y luego la llevó a un descampado situado en avenidas Nicaragua y Arribalzaga de la capital chaqueña.

“Antes de matarla le dice a Angelina que abra su Facebook y le entregue el celular. Después de asesinarla se hizo pasar por ella y a su prima le escribió: ‘No fue tu primo el que abusó de mi, no estoy embarazada’”, indicó Díaz.

El letrado precisó que los peritos concluyeron que Peralta había sido la persona que se hizo pasar por Angelina por “la forma en que escribió ese mensaje, comparando con las conversaciones anteriores”.

Tras el hallazgo del cadáver, el 25 de enero de 2019, la autopsia determinó que la adolescente murió asfixiada por ahorcamiento.

“El cuerpo estaba en estado avanzado de descomposición pero alrededor del cuello había una soga”, explicó el abogado y agregó que “no se pudo determinar si estaba embarazada pero él la mata por esa posibilidad y por eso fue un femicidio”.

Angelina desapareció el 23 de diciembre de 2018 cuando fue vista por última vez en una iglesia evangélica del barrio Juan Bautista Alberdi, de la capital chaqueña, donde vivía.

El hallazgo del cuerpo se produjo gracias a que la antena del teléfono celular del único detenido por el caso se activó en esa zona, por lo que se emplearon GPS y drones en la búsqueda, a cargo de efectivos de la Policía del Chaco, bomberos y grupos especiales de la fuerza.

El cadáver fue llevado a la morgue de Resistencia, donde se dirigió el papá de Angelina e identificó una zapatilla y otras prendas de vestir como las que vestía su hija el día de su desaparición.

Tres semanas después de comenzada la búsqueda fue detenido Peralta en la localidad chaqueña de Laguna Limpia, a unos 147 kilómetros de Resistencia, luego de que se determinara que mantuvo contacto con la chica a través de la red social Facebook.

“Ojalá esta persona se digne a hablar alguna vez para poder preguntarle por qué lo hizo. “Mi hija era dulzura, no hay un día que no la extrañe y no la piense”, concluyó el padre.