Segunda ola de coronavirus: qué medidas rigen en otros países

Los casos de Covid-19 aumentaron de forma exponencial en Argentina y el Gobierno nacional decidió aplicar nuevas restricciones. Cómo se vive en el mundo.

“Las restricciones están en línea con lo que está sucediendo en el mundo”, afirmó hoy el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, tras el anuncio del presidente Alberto Fernández en el marco de la segunda ola de coronavirus con nuevas medidas que rigen para todo el AMBA.

¿Qué medidas rigen en otros países?

España

• “Estado de alarma”, en vigor hasta el 9 de mayo de 2021

• Todas las personas a partir de los 6 años deben usar barbijo en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier lugar cerrado de uso público.

• Madrid: restricción a la circulación de 23 a las 06 horas.

• Cierre de cines, teatros y comercios está fijado desde las 22,

• Bares y restaurantes a las 23. Limitación a 4 personas en reuniones en espacios públicos cerrados (6 al aire libre). Prohibido invitar personas no convivientes a las casas.

• Cataluña: bares y restaurantes están abiertos hasta las 17

Francia

• Suspensión de clases presenciales hasta fines de abril.

• Toque de queda desde las 19 hasta las 6 am.

• Prohíbe desplazamientos más allá de 10 kilómetros desde el domicilio.

• Cerrados comercios no esenciales.

• Desde fines de octubre cerrados: bares, restaurantes, cines, teatros, salas de fiestas, museos y gimnasios.

Alemania

• Test negativo de Covid-19 para ingresar a los negocios.

• Desde fines de 2020 cerrados: restaurantes, bares, clubs, estructuras deportivas, culturales o de ocio.

Italia

• Cierre de bares, restaurantes, cines, teatros, gimnasios y piletas.

• Prohibición de circulación en el país.

• Prohibición de visitas a familiares y amigos en las “zonas rojas”.

Chile

• Toque de queda de 21 a 5.

• Solo funcionan supermercados y negocios esenciales.

• Se suspendieron las clases presenciales.

Uruguay

• Se suspendieron las clases presenciales hasta el 3 de mayo.

• Cierre de gimnasios y free shops.

• Lacalle Pou recomendó restringir la circulación entre las 0 y las 6 am.

• Cierre de bares y comercios no esenciales.

Perú

• Cuarentena dominical obligatoria en Lima y 41 provincias del país.

Ecuador

• Prohíbe la circulación entre las 20 y las 5 del día siguiente los viernes, sábado y domingo.

• Se suspendieron las clases presenciales.

• Prohibición de eventos masivos.