El área de Adultos Mayores municipal realizó un operativo de vacunación en el predio de Veteranos

En la continuidad del operativo de vacunación contra el COVID 19, que se lleva a cabo de forma conjunta con Región Sanitaria VII y el Hospital 4 de Junio, el área de Adultos Mayores del municipio realizó una jornada de vacunación en el predio de la Asociación de Fútbol de Veteranos.

En esta ocasión fueron 92 las personas mayores de 65 años que accedieron a la primera dosis de la vacuna. Ana Bonillo, responsable del área, comentó que el objetivo es llegar a todos los adultos mayores con la vacunación y especialmente a aquellos abuelos que por distintos motivos no se enteran de los turnos otorgados por el Ministerio de Salud de la provincia.

Por otro lado comentó que continúan recibiendo llamadas, mensajes de textos y whatsapp al 3644-523941 para realizar la vacunación domiciliaria para aquellos abuelos que no pueden movilizarse. Además, se los asesora en cómo consultar los turnos en la página: elijovacunarme.chaco.gob.ar. En estos días se llegó con la vacunación domiciliaria a la zona rural.

Los mayores de 65 años que por alguna razón todavía no accedieron a la vacunación pueden llamar, enviar mensajes de textos o WhatsApp a la línea 3644-523941 para que desde el área gestionen el turno a través de la página #elijovacunarme, se lo comunican al beneficiario y trasladan a aquellos que no cuentan con medio de movilidad o con alguien que los acompañen, hasta la posta de vacunación.

También se trabaja en la detección de casos de adultos mayores que no pueden movilizarse por problemas de salud y se gestiona ante salud pública para que se realice la vacunación en el domicilio. Cabe mencionar que la línea telefónica de Adultos Mayores funciona de lunes a sábados de 8 a 20 horas en horario corrido.