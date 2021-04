Coronavirus: Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la vacuna

Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. De este modo, cuando la dosis haga efecto la diva volvería a conducir su ciclo televisivo.

“¡Llegó el día tan esperado por mí! Acabo de recibir la 2da dosis de la vacuna @sputnikvaccine. ¡Estoy muy feliz! Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar. ¡Muchas gracias a todos!”, tuiteó Mirtha junto a la prueba de que se vacunó.

“Yo hasta que no me apliquen la segunda vacuna no haré nada”, había comentado La Chiqui. De regresar a la televisión, Legrand lo haría solo los domingos porque conducir también los sábados se le hacía “pesado”. En su lugar, durante las cenas seguirá su nieta Juana Viale.