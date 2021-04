Autorizan la venta libre de un test rápido de coronavirus en farmacias: ¿Cuánto sale?

La ANMAT aprobó esta prueba que ofrece resultados en 10 minutos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), aprobó la venta en farmacias del test rápido de antígeno SARS-CoV-2, de origen chino, conocido como Immunobio del laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd.

Si bien, el test se ofrecerá en farmacias de todo el país, bajo venta libre, el hisopado que se requiere para que luego sea analizado por el test, debe realizarlo un profesional de forma exclusiva, aclaran desde la Anmat.

EL TEST OFRECE PERMITE EN 10 MINUTOS CONOCER EL RESULTADO CON UN NIVEL DE SENSIBILIDAD DEL 96,8%.

Hasta el momento fueron importados 20 mil test, a través Vyam Group S.R.L, los cuales debido a la gran demanda, ya se encuentran agotados a un precio de $2.600, aunque se estima que el valor podría bajar en las próximas semanas.

Alejandro Mansilla, socio gerente de Vyam Group S.R.L. señaló a BAE Negocios: “Es de uso profesional pero da la posibilidad, por primera vez, que la persona lo compre y vaya a hisoparse a un laboratorio a un costo menor que el testeo”.

Hay que prestar atención, porque el envase aclara que de dar negativo, no descarta que el paciente esté infectado: “Los resultados negativos no descartan infección por Covid-19”.