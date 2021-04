La fuerte advertencia de un médico terapista sobre la ocupación de camas: “Vamos hacia un colapso sanitario”

David Pablo Barbieri, medico de Terapia Intensiva, señaló que el sistema de salud llegó al límite y los profesionales están saturados.

En medio de la segunda ola de coronavirus, el Sindicato de Intensivistas ( SIMIRA) alertó sobre situación que atraviesa el personal sanitario en el peor momento de la pandemia en Argentina.

“El sistema de salud esta absolutamente tensionado”, dijo David Pablo Barbieri, medico de Terapia Intensiva y miembro del SIMIRA. Y advirtió que este ritmo puede colapsar el sistema muy pronto por la velocidad del crecimiento de casos. “Se va a un colapso sanitario”.

Barbieri señaló que fundamentalmente lo que está colapsado es el personal de salud, después de luchar durante más de un año contra la pandemia de Covid-19. “El personal de salud está cansado, por la propia enfermedad y estar pendiente de los enfermos”, dijo en diálogo con Radio 10.

“El personal de salud ha recibido cachetazo tras cachetazo, no tuvo licencia, no han tenido reconocimiento”, manifestó el médico.

Además explicó que el nivel de ocupación de camas no es solo para pacientes con Covid. “Lo que la gente no entiende es que no es solo el coronavirus, también tenemos gente internada con otras patologías”.

“Si no se hubieran incrementado la oferta de camas de terapia intensiva hubiéramos estado saturados mucho antes”, aseguró.

Por otra parte, precisó que otro aspecto es la falta de personal de la salud, que no se puede generar de la noche a la mañana y argumentó que la formación médica es fundamental en este proceso.

“No podemos multiplicar la cantidad de personal idóneo para manejar una terapia intensiva”, explicó. Y añadió: “Formar un terapista implica de mínima 12 años”.