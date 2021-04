Como Activar NBCH24 Billetera, la nueva herramienta de Banco del Chaco para enviar y recibir dinero desde WhatsApp

El desarrollo propio del Nuevo Banco del Chaco, NBCH24 Billetera, permite realizar múltiples operaciones desde WhatsApp, sin bajar aplicaciones y de manera muy sencilla. Con simples pasos, se puede enviar y recibir dinero de contactos agendados en el teléfono celular, con acreditación inmediata en cuenta y sin costos ni comisiones adicionales.

Activar NBCH24 Billetera es muy fácil. Se agenda el número verificado en WhatsApp 362 515 6224 (NBCH) y enviando un mensaje se inicia la conversación. Con sólo seguir los pasos se realiza el alta 100% online y ya se pueden empezar a utilizar todas las funciones disponibles: pagos a comercios con QR, consulta de CBU, saldos y movimientos, enviar y recibir dinero a contactos, gestionar claves y credenciales, entre otras.

Además de pagos con código QR, NBCH24 Billetera permite realizar extracciones de efectivo en comercios adheridos. El listado completo por localidad y por rubro está disponible en https://www.nbch.com.ar/NBCH24/Billetera/Billetera-WhatsAPP

¿Cómo activar NBCH 24 Billetera?

Para quienes aún no se sumaron a NBCH24 Billetera, el primer paso es agendar el número verificado –se indica con una tilde verde que la cuenta es oficial-, 362 515 6224 (NBCH). Luego, con un mensaje, como “Hola”, se habilita el menú para darse el alta siguiendo los pasos indicados.

El proceso es simple, se valida la identidad de la persona con foto de DNI y selfie en vivo, se generan las credenciales de seguridad (clave y contraseña) y luego de confirmar la activación de la cuenta, ya se puede comenzar a operar con todas las funcionalidades disponibles.

Aquellas personas que no tienen cuenta en el Nuevo Banco del Chaco pueden realizar la apertura con NBCH24 Billetera en forma 100% online, desde la plataforma de WhatsAp

Las claves y contraseñas de NBCH24 Billetera son personales y confidenciales, no deben compartirse con nadie en ninguna circunstancia.

Enviar y recibir dinero

Para enviar dinero a un contacto con NBCH24 Billetera, se debe seleccionar la opción E) Pagar a un amigo, una vez desplegado el menú de funcionalidades en la cuenta de WhatsApp 362 515 6224 (NBCH).

A continuación, se ingresa el monto que se desea enviar y se comparte en WhatsApp el contacto destinatario de los fondos. Una vez realizada la verificación de seguridad con usuario y contraseña, se recibe la información del envío, se confirma y finaliza la operación. La acreditación al contacto será inmediata en su cuenta vinculada a NBCH24 Billetera.

Los servicios digitales de Nuevo Banco del Chaco permiten realizar operaciones las 24 horas, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. NBCH24 Billetera marca un paso más en la evolución para hacer más fácil el acceso al sistema financiero en todos los rincones de la provincia.