Alberto anunció restricciones: “La pandemia está lejos de ser vencida”

“La pandemia está lejos de ser vencida. No me gusta que se haga política con la pandemia. La Argentina ha entrado en la segunda ola”, resaltó Fernández en un mensaje grabado desde la Residencia de Olivos.

“En estos meses queremos cuidar la salud, cuidar la recuperación económica y cuidar todo lo que sea posible la presencialidad en las escuelas”, explicó el mandatario.

Frases principales

– “Hemos adoptado diversas medidas que regirán para todo el país y otras más específicas que alcanzaran a zonas con mediano y alto riesgo epidemiológico y sanitario”.

– “Como Presidente de la Nación tengo la responsabilidad política de tomar las riendas y seguir conduciendo al país. Pero en estas circunstancias prima mi condición humana que me obliga a cuidar la vida y la salud antes que nada”.

– “Como ya saben, me ha tocado atravesar personalmente una experiencia que muestra cuán importante es la vacuna”“Unidos y unidas, redoblaremos los cuidados y la vacunación en los próximos meses”.