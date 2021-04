Se realizó el torneo de ajedrez 109 aniversario de Sáenz Peña

El sábado pasado se realizó el Torneo de Ajedrez por el 109 Aniversario de nuestra ciudad. El evento se llevó a cabo en el Centro Juvenil “Cooperativa Sáenz Peña”.

En el mismo participaron 80 jugadores locales, además de los ajedrecistas de la Escuela Municipal de Castelli y de Quitilipi. El ritmo fue de Juego Suizo a 6 rondas, en categorías sub 6, 8, 10, 12, 14, 16 y absoluto con reloj a 3 minutos.

Los ganadores fueron:

Categoría Sub 8

López, Milo

Portillo, Francisco

Chávez, Thiago

Categoría Sub 10

Cien Fuegos

Carrasco, Bianca

Locatelli, Alan

Categoría Sub 12

Ostetar, Santino

Palavecino, Facundo

Palavecino, Mauro

Categoría Sub 14

Medina, Malena

Portillo, Cesar

Cardozo, Lucio

Categoría Sub 16

Palavecino, Joaquín

Gillinger, Martín

Barrios, Emanuel

Categoría Absoluto

Aznar, Darío

Carrasco, Martín