Fin de semana largo: Recuperaron 4 motocicletas con pedido de secuestro y 1 automóvil buscado por la justicia

En otros procedimientos, intervinieron con una carga de Soja, la cual era transportada sin la habilitación del Senasa y demoraron a un joven por supuesto hurto.

RESISTENCIA

Este jueves pasado, después del mediodía, efectivos de la Div. Patrulla Vial y Puestos Camineros, recuperaron una motocicleta marca Honda, modelo Biz, 110 c.c; color blanca, buscada desde el año 2015.

El rodado presentaba Pedido de Secuestro, a solicitud de la Cría. 6° Capital. Era conducido por un joven de 18 años.

La intervención fue llevada a cabo sobre Ruta Nacional N° 11 intersección Av. Marconi.

En horas de la noche, Motoristas de Caminera, ubicados en Av. Alberdi intersección Calle Seitor, dieron con otra moto con Pedido Activo.

Se trata de una Honda, modelo Biz, 125 c.c; color rojo, guiado por un masculino de 26 años.

El motovehículo era solicitado por la Cría. 1° de Barranqueras, desde fecha 11/09/2014, por Sup. Hurto.

El día viernes, en otro operativo vial, llevado a cabo sobre Ruta Nacional N° 11 km. 1006.2, secuestraron un vehículo con Pedido Activo y demoraron a su conductor.

Al momento del control, los Agentes demoraron la circulación de un Renault, modelo Sandero, color negro.

El chofer, manifestó no poseer ninguna documentación del rodado.

Por ello, personal idóneo de la Planta Verificadora realizó un examen físico de dicho vehículo, informando que los dígitos del motor y chasis, son originales de fábrica, y consultado por el dominio, en el sistema Nacional D.N.R.P.A. arrojo un Pedido Activo de fecha 25/09/2020, a solicitud de la Div. Sustracción Vehicular – Policía del Chaco, por Sup. Inf. Art. 303 C.P.A. -Juzg. Federal 1ra. Inst. Rcia.

Seguidamente, el conductor es sometido a la prueba de alcoholemia, arrojando resultado positivo 0,58 G/L de alcohol en sangre.

Posteriormente, procedieron al secuestro del rodado y traslado junto al conductor, hacia la Unidad Policial solicitante.

El día sábado, en horas de la mañana, efectivos ubicados en Ruta Nacional N° 1006.2 dieron con una motocicleta con pedido activo.

Se trata de un rodado marca Jincheng, modelo GC 110cc., de color roja, la cual era solicitada por la Comisaria Decima, desde fecha 05/05/2014.

Por tal motivo, procedieron al secuestro y traslado del motovehículo junto a su conductor hacia la comisaria jurisdiccional para fines legales correspondientes.

Su conductor era un joven de 22 años.

CHARATA

El día viernes, en horas de la tarde, personal de la localidad de charata, intervinieron en una carga de Soja, que era transportada sin las documentaciones correspondientes.

Se trata de un camión marca fiat, el cual transportaba un total de 29.440 kg de soja sin la habilitación correspondiente del Senasa.

Por tal motivo se dio intervención al organismo correspondiente.

El procedimiento tuvo lugar en Ruta Nacional N° 16 Km 318.

SÁENZ PEÑA

El día Domingo, en horas de la mañana, personal de la localidad de Sáenz Peña, demoraron a un joven por intentar darse a la fuga durante un control policial.

En horas la mañana, en avenida 2 y calle 5, uniformados observan a dos jóvenes a bordo de una motocicleta, los cuales trasladaban un elemento de dudosa procedencia.

Al notar la presencia policial, se dan a la fuga, arrojando el elemento al suelo.

Por esto, los efectivos inician una persecución para lograr alcanzarlos.

Estos jóvenes, como iban a gran velocidad, caen en el asfalto, su conductor logro levantarse y retomar su fuga, perdiéndolo de vista, mientras que su acompañante quedo en el lugar.

El menor de 17 años, fue trasladado hacia la comisaria jurisdiccional para fines legales correspondientes.

En tanto el secuestro, se trata de un Neumático (Rueda) con cubierta color negro, marca FIRESTONE, rodado 245/70 R16, con su llanta, color gris.

Asimismo, en horas de la tarde, esta vez ubicados en Avenida 33 y Prolongación Aeropuerto, recuperaron una motocicleta con pedido activo.

Se trata de un rodado marca motomel, modelo B110cc., color negro, la misma era buscada por la justicia desde fecha 23/01/2020 a solicitud de la Comisaria Tercera de esa ciudad.

Su conductor era un joven de 23 años.