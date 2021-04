Vacunación contra Covid-19: por nuevos horarios y centros, se reprogramaron los turnos emitidos

Desde el 5 de abril las postas funcionarán de 8 a 15.30, por lo que los turnos emitidos serán reprogramados. También se sumaron nuevos puntos y a partir de este sábado habrá más de 32.000 turnos para personas de más de 65 años.

El Ministerio de Salud Pública del Chaco informa que, a partir del lunes 5 de abril, los centros de vacunación contra COVID-19 funcionarán de 8 a 15.30 en toda la provincia, por lo que los turnos emitidos serán reprogramados. Las personas de más de 65 años que contaban con turnos para recibir sus dosis deben volver a fijarse en la plataforma “Elijo Vacunarme” (https://elijovacunarme.chaco.gob.ar/

Elijo Vacunarme – Ministerio de Salud Pública

Si cumplís con los requisitos, y eligís vacunarte completá el formulario. Para acceder al aplicación necesitas contar con Nivel de identificación de aplicación.Consulta el siguiente enlace para más información.. También podrás comunicarte por Whatsapp, mediante el servicio de asistencia de bot-chat para que un asesor te ayude elijovacunarme.chaco.gob.ar

Desde este sábado 3 de abril estarán disponibles 32.700 nuevos turnos de vacunación para adultos mayores de 65 años. Para corroborar si se encuentran incluidos en esta etapa de suministro de dosis deben ingresar a la página de Elijo Vacunarme.

Por otra parte, a partir del lunes 5 de abril también habrá nuevos centros de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores en Resistencia, que se ubicará en la Escuela de Salud Pública (Lisandro de la Torre 264) y la Escuela de Policías (avenida Coronel Falcón 350).

Las nuevas postas se sumarán a las que ya funcionan en Resistencia como el Club Chaco For Ever; el Club Central Norte; el polideportivo Jaime Zapata; el parque de la Democracia y el centro de convenciones Gala; en Fontana (el centro cultural Tepeyac); en Puerto Vilelas (la Casa de las Culturas) y en Barranqueras (centro cultural La Flota). Todos los puntos de suministro de vacunas contra COVID-19 atenderán de 8 a 15.30.

Mañana posta móvil en Barranqueras

Este domingo 4 de abril la cartera sanitaria provincial llevará una posta móvil barrial de vacunación a Barranqueras (Av. Río Negro – Las Piedras y Av. San Martín) de 8 a 12.30. La posta estará destinada para las personas con más de 65 años que cuenten con turnos vigentes o que perdieron sus turnos, por cualquier motivo, y que no hayan podido vacunarse previamente