Sáenz Peña: Agente de Caminera terminó curso de motoristas con el mejor promedio

Primer promedio y los elogios de sus colegas de Caminera fueron parte del agasajo que una joven agente vial recibió el día de ayer, en el acto de finalización de Curso organizado por el Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM), en Sáenz Peña.

El curso no fue sencillo debido que de 32 cursantes sólo 16 lo aprobaron tras internarse durante casi 15 días, en el complejo Los Algarrobos de la ciudad Termal.

María Rosa Cortés, es agente de Policía y presta servicios en la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Villa Ángela.

Con 22 años, no sólo pudo atravesar los obstáculos en las pruebas físicas, sino que logró obtener el primer promedio, en destrezas, conducción de motocicletas de alta cilindrada, uso racional de armas y defensa personal.

Sus colegas de Villa Ángela y su jefe directo, el Comisario Inspector Rafael Valenzuela, la felicitaron por sus esfuerzos.

El mismo galardón tuvo de la mano del Subjefe de Policía, Crio. Gral., David Vega, en la entrega de certificados, en la mañana de ayer.

PARA RECORDAR Y RESALTAR

El año pasado, otra mujer se llevó los aplausos y distinciones en un curso similar realizado por el COM, pero esta vez, en Colonia Benítez.

Delia Soledad Umere, es oficial Ayudante y también presta servicios en la fuerza vial. Trabaja en la Dirección General de Policía Caminera, como oficial de servicio y cuanto operativos se lleven a cabo.

Por su desempeño, el Dir. Gral. de Policía Caminera, Crio Gral. César Ariel Jacquet resaltó sus sacrificios.

El curso tuvo las mismas exigencias, pero ella simplemente fue la mejor. Obtuvo el primer promedio.