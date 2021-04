Quedó inaugurado el primer polígono de tiro práctico de la Provincia

En el Complejo “Los Algarrobos” quedó inaugurado ayer 2 de abril el primer polígono de tiro práctico del Chaco

Distantes a escasos kilómetros del centro de Sáenz Peña, ayer se inauguró el primer polígono de tiro práctico de la provincia con habilitación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)

El acto inaugural se llevó a cabo en el Complejo “Los Algarrobos” donde está ubicado el polígono. Participaron del acto del intendente de la ciudad Bruno Cipolini, el Director de Zona Interior comisario mayor Pedro Espindola, el responsable del complejo Jorge Andres Kochol, representantes de las distintas fuerzas de seguridad. En la oportunidad se contó también con la presencia de los veteranos de Malvinas.

Luego del corte de cintas y recorrida por el lugar las autoridades dejaron su mensaje al responsable del lugar y público presente. Se descubrió una placa recordatoria y luego los integrantes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas de la Policía del Chaco realizaron una exhibición

El intendente Bruno Cipolini felicitó a Jorge Kochol por el lugar y por “la pasión demostrada a los largo de estos años por una actividad como es la práctica de tiro que culminan con la inauguración del Complejo Los Algarrobos”.

Destacó la presencia de los Veteranos de Malvinas presentes en el lugar mencionando la importante fecha.

“Es importante para el municipio este emprendimiento, hemos colaborado en la medida de nuestras posibilidades y estamos dispuesto a colaborar desde el municipio no solo con este emprendimiento sino con cada una de las fuerzas de seguridad, saben que cuentan con nosotros como aliados para la construcción de las fuerzas para tener cualquier demanda que pueda aparecer en la cuestión operativa de las mismas”, sostuvo el jefe comunal.

Señaló además que como intendente es un agradecido a las tres fuerzas de seguridad que tienen presencia en Presidencia Roque Sáenz Peña, “Este polígono viene a sumar a la preparación de cada uno de nuestros agentes de la fuerzas de seguridad”, dijo el intendente Bruno Cipolini al desear éxitos a Jorge Kochol, al tiempo que ofreció el acompañamiento del municipio.

Por su parte el Director de Zona Interior comisario mayor Pedro Espindola felicitó a Jorge Kochol por el complejo ya que “traerá muchos beneficios no solo para aquellos que quieran hacer tiro práctico, sino también para toda las fuerzas de seguridad que quieran entrenar. Este es un lugar habilitado y reúne las condiciones que requiere la ANMaC. A partir de ahora todos los efectivos que trabajan en Sáenz Peña y alrededores van a poder capacitarse y perfeccionarse y así brindar un mejor servicio a la comunidad”.

Al referirse a la figura de Kochol dijo que “es un apasionado del tiro, hemos concurrido a muchas olimpiadas juntos, nos ha dado muchas alegría como tirador de la provincia del Chaco, se ha conseguido muchos títulos”.

La pasión a lo largo de los años

Jorge Kochol al hacer uso de la palabra hizo referencia a los inicios del complejo y de cada una de las actividades que se cumplen en el mismo. Agradeció a su familia, a las fuerzas de seguridad, a los tiradores, a los amigos que de alguna forma contribuyeron a que este lugar reúna las condiciones necesarias para su uso.

Tuvo unas palabras especiales para los Veteranos de Malvinas presentes en el acto, “tengo un sentimiento especial por Malvinas, por eso quise esperar a esta fecha para poder inaugurarlo”, al tiempo que agradeció a los ex combatientes presentes. “Malvinas es pasado, presente y futuro, el vínculo de los argentinos con Malvinas que se renueva cada 2 de abril tiene una fortaleza inquebrantable, está basado en la convicción de que nos pertenecen. No debemos olvidar que esta fecha nos recuerda un capitulo muy difícil de nuestra historia, la guerra y sus consecuencias sobre todo los combatientes y para sus familias. Que este 2 de abril sea un día de recuerdo, de emoción, de consuelo de contar historias heroicas, de acompañamiento y sobre todo de unión e inspiración para los argentinos, este es el mejor regalo que podemos hacer a los que entregaron todo por la Patria”.