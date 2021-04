1 de abril : Jueves Santo

El Jueves Santo es uno de los días más especiales de la Semana Mayor para los católicos. Ese día acaba la cuaresma y se da inicio el Triduo Pascual, cuando se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Durante el Jueves Santo los fieles católicos celebran la última cena de Jesús, que así mismo representa la institución de la eucaristía. También se realiza el lavatorio de los pies y la oración en el huerto de Getsemaní. Según los historiadores de la religión, para la última cena Jesús se reunió con sus 12 apóstoles para despedirse antes de su muerte. Durante la cena lavó los pies a sus discípulos como ejemplo de servicio y de humildad. Después, Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní y les pidió a sus apóstoles que le acompañaran en la oración. No obstante, todos cayeron dormidos.

Durante 2021, los ritos católicos del Jueves Santo romperán con la tradición, debido a las medidas de prevención por la pandemia de covid-19. Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, el Papa celebrará los ritos de la Semana Santa en el Altar de la Cátedra -no en el usual Altar de la Confesión- y no dirigirá ningún evento en la Plaza de San Pedro para evitar las aglomeraciones de fieles.

El Jueves Santo, 1 de abril, Francisco presidirá la misa del Crisma en la Basílica de San Pedro a las 10:00 horas (hora italiana). Por la tarde, la Misa de la Cena del Señor en la Basílica de San Pedro se llevará a cabo a las 18:00 horas (hora italiana), pero será presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re; el Papa no estará presente.

Durante esta Misa, no se realizará el rito del lavado de los pies debido a las medidas sanitarias para contener la pandemia. Hasta el momento, el Vaticano no ha hecho público el lugar en el que el Pontífice podría celebrar la Misa de la Cena del Señor.

Al día siguiente, Viernes Santo, el Francisco presidirá la celebración de la Pasión del Señor a las 18:00 horas y a las 21.00 horas el Vía Crucis, que será de nuevo en el atrio de la Basílica de San Pedro en lugar del Coliseo. La redacción de las meditaciones fue encomendada a un grupo scout de la región Umbría y a una parroquia romana.

La Vigilia Pascual del Sábado Santo será presidida por el Papa el 3 de abril a las 19:30 horas. Este adelanto en la hora persigue permitir a los asistentes volver a casa antes del toque de queda que a las 22:00 horas. El Domingo de Pascua, 4 de abril, presidirá a las 10.00 horas la Misa de la Resurrección del Señor y, al finalizar, impartirá la Bendición Urbi et Orbi desde el interior de la Basílica Vaticana.

Por último, el 5 de abril, conocido como el ‘lunes del ángel’, Francisco rezará al mediodía la oración del ‘Regina Coeli’ desde la Biblioteca del Palacio Apostólico.