Sáenz Peña : El Comité Sanitario de Emergencia elaboró una serie de recomendaciones

El prestigioso Cardiólogo Saenzpeñense Juan David Gyoker integrante del Comité asesor local elaboró una serie de recomendaciones para una mejor calidad de vida en el transcurso de la pandemia.

En relación al Covid y la gran contagiosidad, hemos elaborado consejos para la ciudadanía, apuntando a mejorar las defensas y así evitar complicaciones mayores, reduciremos las internaciones en Terapia intensiva, donde ya no hay lugar para internación.

• Lavarse las manos de forma adecuada y frecuente, sobre todo luego de estar en contacto con alguien, luego de tocar algo que estuvo en contacto con otros.

• Si estuvo tocando objetos, no se lleve la mano a la cara. A menos que se haya lavado antes. ( El virus no entra por la piel, entra por la boca, nariz y ojos)

• Hacer actividad física moderada. No se quede en casa a menos que pueda hacer ejercicios en su casa. Puede salir a caminar o hacer en bicicleta en lugares donde no hay gente.

• Procurar tener un sueño reparador. Más de 6 horas, es mejor de noche.

• Manejar el estrés para evitar bajar las defensas

• Evitar los lugares muy concurridos

• No consumir azúcar, comida procesada y/o rápida, ni grasas trans

• Consumir diariamente frutas y verduras

Recuerda mantener la calma en medio de circunstancias estresantes, debido a que el estrés es un factor determinante que afecta la capacidad de nuestro sistema inmunológico.

Son muchos los alimentos naturales que pueden ayudar a fortalecer la línea de defensa del organismo. Algunas recomendaciones en este sentido son:

• Incluir en la dieta hierbas naturales y especias como ajo, cebolla, orégano y cúrcuma.

• Consumir alimentos ricos en vitamina A y betacarotenos: batata, zapallo, zanahoria, mamon, etc.

• Alimentos con vitamina C: cítricos (naranja, mandarina, fresas, arándanos), pimientos, brócoli, kiwi.

• El zinc es clave para nuestro sistema de defensas. Lo podemos encontrar en semillas de calabaza (las puedes incluir en tu avena o ensaladas), frutos secos.

• Pasar al menos 30 min al sol cada día con ropa clara o descubierta, para producir vitamina D. En el caso de que no puedas hacerlo, debes evaluar la toma de un suplemento según tus requerimientos por edad y sexo.

• Consume alimentos ricos en fibra, un componente muy importante que interviene en la función del sistema inmunitario promoviendo el crecimiento de tu flora bacteriana

• Puedes elegir alimentos con probióticos, es decir, bacterias con diversos efectos benéficos sobre el sistema inmune. Los encuentras en algunos yogures.

• Evita el alcohol, el azúcar y la comida procesada como empacados, comida rápida, frituras, etc.

Algunos consejos más:

No subir de peso.

Si tienes exceso de peso, reducir paulatinamente.

Consultar con nutricionista si no puede manejar la dieta y el peso.